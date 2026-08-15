Рижская дума намерена заранее подготовиться к масштабной реконструкции Вантового моста. Депутаты рассмотрят предложение создать специальную координационную комиссию, которая займется поиском решений для организации движения и поддержки жителей и бизнеса во время ремонта.

В понедельник, 17 августа, Комитет по развитию города Рижской думы рассмотрит вопрос о создании координационной комиссии, которая будет заниматься смягчением последствий реконструкции Вантового моста.

Инициатором предложения стал председатель комитета Эдгар Бергхолц. По его мнению, к ремонту одного из главных мостов столицы необходимо готовиться заранее, поскольку ограничения движения неизбежно повлияют на транспортную ситуацию, работу предприятий и повседневную жизнь рижан.

«Когда начнется ремонт главного моста страны, в городе начнется кризис», — ранее заявил политик, объясняя необходимость создания такой структуры.

В комиссию планируется включить по одному депутату от каждой фракции Рижской думы. Она будет работать столько, сколько потребуется для решения возникающих вопросов во время подготовки и проведения реконструкции.

Главной задачей комиссии станет поиск практических решений, которые позволят снизить неудобства для жителей. Речь идет не только об организации дорожного движения, но и о доступности образовательных, культурных и социальных учреждений, безопасности, состоянии общественных пространств и городской инфраструктуры.

Особое внимание планируется уделить различным сценариям ограничения движения по мосту — как при его частичном, так и полном закрытии для автомобилей.

Это означает, что город заранее будет искать альтернативные маршруты и оценивать, как перераспределить транспортные потоки, чтобы избежать серьезных заторов.

При этом комиссия не будет заниматься самим строительством или техническими решениями по реконструкции моста. Ее задача — минимизировать последствия ремонта для города.

Интересно, что депутаты предлагают не ограничиваться развитием общественного транспорта. В качестве одной из возможных альтернатив также планируется оценить использование городских водных маршрутов для перевозки пассажиров.

Еще одним направлением работы станет поддержка предпринимателей, которые могут потерять часть клиентов из-за изменения схемы движения. Комиссия сможет предлагать различные меры помощи — например, скидки по налогу на недвижимость или другие механизмы компенсации.

Реконструкцию Вантового моста выполнит объединение компаний «Vanšu tilts», предложившее выполнить работы почти за 69,8 млн евро без НДС. Проект предусматривает полную замену вант, новое дорожное покрытие, обновление пешеходной и велосипедной инфраструктуры, а также другие работы по модернизации сооружения.

Финансирование распределено на несколько лет: в 2026 году на проект планируется направить до 6,7 млн евро, в 2027-м — до 42 млн евро, а в 2028-м — еще 35,76 млн евро.

Вантовый мост — один из важнейших транспортных объектов Риги, поэтому его реконструкция станет одним из самых масштабных инфраструктурных проектов последних лет. Именно поэтому городские власти уже сейчас начинают готовиться к изменениям, которые затронут тысячи водителей, пассажиров и жителей столицы.