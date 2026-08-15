В субботу Рига продолжит праздновать свое 825-летие. Горожан и туристов ждут концерты, уличные представления, спортивные события, исторические автомобили, вечернее шоу на Даугаве, а общественный транспорт в течение дня будет бесплатным.

Главные праздничные площадки развернутся на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Победы, на Эспланаде, возле Рижского дома конгрессов и в других районах столицы.

Одним из центров праздника станет набережная 11 Ноября. Здесь весь день будут проходить мастер-классы, гастрономические мероприятия и концерты. Перед зрителями выступят Auļi, Citi zēni, Sudden Lights, Alejas, Atvara, Озолс и другие исполнители, а вечером в 22:00 состоится концерт «Моя партитура — Рига».

После завершения концерта над Даугавой покажут лазерное, фонтанное и видеошоу, а затем праздник продолжится ночной программой с диджеями.

В Старой Риге улицы превратятся в большую открытую сцену. Здесь выступят уличные музыканты, мимы, артисты пантомимы и театра движения, а завершится программа общим флешмобом на Ратушной площади. На Домской площади в течение дня будет работать ярмарка ремесленников.

Верманский сад объединит международную программу: свои экспозиции представят зарубежные посольства и города-побратимы Риги, а вечером гостей ждут концерты. Здесь же продолжится фестиваль современного цирка и уличного искусства Re Rīga!, главной темой которого в этом году стало «Вместе».

Для семей с детьми насыщенная программа подготовлена в парке Победы. Помимо спектаклей, игр и мастер-классов, здесь выступят уличные артисты из нескольких европейских стран, пройдут шоу мыльных пузырей, интерактивные инсталляции и необычный художественный перформанс с участием живых лошадей.

Любителям спорта также будет из чего выбрать. На Эспланаде стартует традиционный суточный баскетбольный турнир «Матч берегов», который завершится в воскресенье. Одновременно возле Рижского конгресс-центра пройдет «Футбольный фестиваль Риги — 2026».

Особое внимание в этом году привлечет Red Bull Showrun. Зрители смогут увидеть болид «Формулы-1», дрифт-шоу, раллийную технику и выступление латвийского гонщика Мартиньша Сескса.

Одним из самых необычных событий дня станет появление на улицах столицы легендарного гоночного автомобиля Auto Union Type C. Машина, созданная в 1930-х годах по проекту Фердинанда Порше, проедет по улицам Риги от Моторного музея до памятника Свободы, где будет выставлена для посетителей с 12:00 до 18:00.

Последний раз звук двигателя этого автомобиля жители Риги слышали почти 30 лет назад — в 1997 году. Поэтому нынешний показ станет редкой возможностью увидеть один из самых известных довоенных гоночных автомобилей в действии.

Еще одной необычной акцией станет распродажа костюмов и реквизита Латвийской национальной оперы и балета. Впервые театр предложит посетителям приобрести предметы, использовавшиеся в постановках.

Для посетителей праздника есть и приятный бонус: сегодня и в воскресенье общественный транспорт Риги будет бесплатным, как и большинство муниципальных парковок. Одновременно в центре города будут действовать ограничения движения, а набережная 11 Ноября и Старая Рига останутся закрыты для автомобильного транспорта.

Организаторы рекомендуют учитывать изменения схемы движения и по возможности пользоваться общественным транспортом. Это позволит быстрее добраться до праздничных площадок, расположенных в разных районах города.

Праздничные мероприятия будут продолжаться до позднего вечера, а часть спортивных событий — и в воскресенье, завершая масштабное празднование 825-летия латвийской столицы.