Любому из нас или наших близких в любой момент может понадобиться лекарство. И не просто обычный парацетамол, активированный уголь, валидол или нечто подобное, чего в каждой аптеке хоть пруд пруди, а что-то специфическое.

И вот вы бежите в ближайшую к дому аптеку, но там нужного препарата не оказывается. Бежите в соседнюю — и тот же результат. Добрая фармацевт пытается вам помочь: заходит в аптечную систему, пытаясь выяснить, где может продаваться нужное вам лекарство, – но, увы, у нее данные лишь той аптечной сети, в которой она работает. Вы же начинаете лихорадочно обзванивать аптеки других сетей, тратите лишнее время, нервы…

Что? Где? Когда?

А теперь – хорошая новость: Государственное агентство лекарств (ГАЛ) усовершенствовало электронный Регистр лекарств (Latvijas Zāļu reģistrs), добавив в него новую функцию.

По словам директора Государственного агентства лекарств Индры Дрейки, эта функция создает дополнительное удобство для каждого человека, поскольку благодаря ей можно будет оперативно получить всю необходимую информацию о конкретном препарате: имеется ли он в Латвии в принципе (рядом с лекарствами, которые имеются хотя бы в одной аптеке страны, будет стоять зеленая галочка). Если имеется, то в каких именно аптеках стоит его искать, какова стоимость препарата, какое количество упаковок доступно и т.д.

Чтобы узнать, где конкретно можно приобрести нужное вам лекарство, нужно будет открыть Регистр лекарств и выбрать интересующий вас препарат. Затем – перейти в раздел «Zāļu iepakojumi» («упаковки лекарств»); при нажатии на плашку «количество доступных упаковок» откроется окно поиска, где можно указать город или регион, в котором вам удобно приобрести лекарство.

Для более детального поиска при необходимости пользователь может перейти непосредственно на сайт той или иной аптечной сети; в настоящее время информацию о наличии лекарств предоставляют аптечные сети Apotheka, BENU Aptieka, Euroaptieka, Latvijas aptieka и Mēness aptieka. Данные обновляются один раз в сутки.

Красный крест – это не всегда хорошо

Однако не исключено, что рядом с названием нужного вам лекарства вы увидите не зеленую галочку, а красный крестик. Это означает, что данного лекарства в Латвии вообще нет – ни в аптеках, ни на оптовых складах. В такой ситуации Государственное агентство лекарств рекомендует либо поинтересоваться у фармацевта, возможна ли замена выписанного препарата на аналог, либо как можно скорее связаться с врачом, выписавшим препарат, чтобы подобрать подходящую замену.

Помимо этого, пациенты могут сообщить об отсутствии препарата через сайт ГАЛ, выбрав раздел «Zāļu piegādes pārtraukumi un eksporta ierobežojumi» («Перебои в поставках лекарств и экспортные ограничения»), затем — «Ziņot par zāļu piegādes рārtraukumu» («Сообщить о перебоях в поставках лекарств»).

Аптечный навигатор

Регистр лекарств является официальной государственной базой данных. В нем содержится информация обо всех зарегистрированных в Латвии лекарствах, инструкции по применению, максимально допустимые розничные цены, сведения о наличии препаратов у оптовых поставщиков и в аптеках, а также возможность подобрать аналоги.

Кроме того, на сайте Государственного агентства лекарств работает Карта аптек (Aptieku karte), с помощью которой можно быстро найти ближайшую аптеку по названию, адресу, улице или городу. На карте также можно посмотреть адрес и телефон каждой аптеки, найти круглосуточные аптеки, а также выбрать аптеки, где продаются ветеринарные препараты или изготавливаются лекарства по индивидуальным рецептам.

Так что перед тем, как бежать в аптеку за тем или иным лекарством, особенно если речь идет о редких или специфических препаратах, стоит заранее заглянуть в Регистр лекарств: это поможет сэкономить время и быстрее найти то, что вам нужно.