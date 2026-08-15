Президент Латвии Эдгар Ринкевич вышел из отпуска на три дня раньше, уехал в Аглону и выступил с программной речью, которую своевременно переслал порталу bb.lv.

Речь прозвучала на празднике Успения Пресвятой Девы Марии в Аглоне. Приводим ее в сокращении:

– Добрый день, Аглона, Латгалия и вся Латвия! Я искренне рад видеть всех вас — людей, которые собрались здесь, чтобы обрести в вере силу, мир и чувство защищённости. Для себя, своих близких, своего народа и своей страны.

Иногда ради безопасности приходится менять планы на день или, как мы недавно сами убедились, даже на ночь (очевидно речь идет об очередной атаке дрона. – bb.lv). Иногда приходится меньше спать. Иногда — приходить куда-то позже, чем планировалось. Иногда — не успевать что-то сделать до конца. Но давайте помнить, что самый важный план в нашей жизни — быть живыми и здоровыми. Я верю, что, заботясь о себе и поддерживая окружающих, мы можем этого добиться.

К сожалению, реальность нынешнего времени такова, что небо представляет угрозу не только над Латвией и Латгалией, но и над всем миром. Новые инциденты могут повторяться. Ещё вчера нам пришлось с этим справляться.

Большое спасибо всем службам, которые ежедневно и в праздничные дни заботятся о нашей безопасности. Но безопасность Латвии — это не только их работа. Потому что Латвия — это не «они» и «мы». Латвия — это все мы, большое «Мы». Каждый из нас несёт ответственность за себя и своих близких — за окружающих нас людей.

Наша общая задача — каждый день находить золотую середину между двумя крайностями — тревогой и безразличием. Эта середина — спокойные и целенаправленные действия.

Это означает, в том числе, что нужно идти в безопасное место даже тогда, когда кажется, что ничего не произойдёт. А затем каждому из нас — учиться и задаваться вопросом, что следует изменить, чтобы в подобных ситуациях чувство опасности исчезало, а оставались только спокойствие и уверенность. Но речь идёт не только о безопасности — так следует действовать во всех жизненных ситуациях.

В это суровое время мы должны сохранять веру. Веру в добро, общечеловеческие ценности и любовь к людям. Именно эти ценности особенно близки здесь, сегодня, в Аглоне.

Мы должны защищать нашу Латвию — как физически, так и духовно. Мы не должны разменивать себя по мелочам. Мы не должны ссориться. Не должны поддаваться злу, ненависти, предрассудкам и нетерпимости.

К сожалению, в нашем обществе часто царит ненависть, которую усиливает анонимность социальных сетей. То, что говорится анонимно, редко говорится открыто — глядя человеку в глаза. >

Любая ненависть — к латышам или представителям других национальностей, людям другой расы, цвета кожи или любого другого вероисповедания — разрушительна. Она останавливает развитие и единство, порождает отставание и раскол. И мы все вместе должны с этим бороться.

Основной закон нашего государства — наша Конституция — определяет фундамент ценностей нашей страны. Это право на свободу совести и свободу слова. Уважение к человеку и его выбору. Это христианские ценности и латышское мировоззрение.

Все, кто считает Латвию своим домом, все, кто приехал сюда, должны уважать и соблюдать ценности нашего народа и государства, нашу культуру и наш язык. Только так мы сможем пережить эти тревожные времена, жить вместе и укреплять силу нашего духа.

Сегодня мы должны создавать будущее Латвии. В моменты угроз и сомнений мы должны укреплять безопасность Латвии.

Мы должны делать это вместе, потому что это Мы — одна земля и один народ, одна Латвия!Будем держаться вместе и беречь друг друга!