Национальные вооруженные силы Латвии завершили работы по обезвреживанию беспилотника, который был сбит в Ругайской волости Балвского края после нарушения воздушного пространства страны. Операция прошла в штатном режиме, угрозы для жителей больше нет.

В Ругайской волости Балвского края завершилась операция по безопасному обезвреживанию беспилотного летательного аппарата, сбитого ранее на территории Латвии. Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах.

В течение субботы специалисты подразделения по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов проводили контролируемые подрывные работы. Именно с ними были связаны звуки взрывов, о которых военные заранее предупреждали жителей окрестных населенных пунктов.

Все работы выполнялись с соблюдением требований безопасности. После их завершения дополнительных мер предосторожности для местных жителей не требуется.

Беспилотник был уничтожен в пятницу утром истребителями миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии после того, как он нарушил воздушное пространство Латвии. Аппарат упал в лесистой местности возле озера Божева, примерно в пяти километрах от центра Ругаев.

По информации местных властей, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений имущества также удалось избежать.

По предварительным данным, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Военные ранее объясняли, что аппарат был сбит на большой высоте, поэтому его фрагменты могли разлететься на значительной территории. Именно поэтому обследование местности и последующее обезвреживание заняли дополнительное время.

В осмотре места падения участвовали военнослужащие Национальных вооруженных сил, земессарги и сотрудники Государственной полиции.

После завершения операции военные подтвердили, что все запланированные работы выполнены и этап обезвреживания беспилотника завершен.