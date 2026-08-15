Суббота в Латвии обещает стать одним из самых теплых дней последних недель. Несмотря на переменную облачность, осадков не прогнозируется, а в отдельных районах температура приблизится к отметке +29 градусов.

В субботу жителей Латвии ждет по-настоящему летняя погода. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +24…+29 градусов, а кратковременные облака не смогут существенно повлиять на температуру.

Существенных осадков в течение дня не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, поэтому ощущение жары сохранится практически на всей территории страны.

Такая погода благоприятна для отдыха на природе и мероприятий под открытым небом. При этом в самые теплые часы дня стоит помнить о защите от солнца и достаточном количестве воды.

В Риге, где в эти выходные проходят праздничные мероприятия ко Дню города, также ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха достигнет +27…+29 градусов, а ветер останется слабым.

Для посетителей городских праздников это означает, что дождь, скорее всего, не испортит программу мероприятий. Однако из-за высокой температуры в середине дня на открытых площадках будет особенно жарко.

По текущему прогнозу, суббота пройдет без погодных сюрпризов и станет одним из самых теплых дней августа.