В прошлом году 33% осужденных отбывали наказание в четвертый и более раз, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год.

Из числа осужденных 41% отбывали наказание впервые, 14% — второй раз и 11% — третий раз.

Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40 лет, а 39% — от 40 до 50 лет.

В 30% случаев осужденным, находившимся в заключении, был назначен срок от пяти до десяти лет. В 19% случаев срок составлял от десяти до 20 лет, а в 17% — от одного до трех лет. Пожизненное заключение отбывали 2,67% осужденных.

Из 3588 человек, находившихся в заключении в прошлом году, 853 были арестованными, а 2735 — осужденными. В 2024 году число заключенных составляло 3505 человек, в том числе 1001 арестованный и 2504 осужденных.

Количество несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза — с 31 человека в 2024 году до 14 в 2025 году. Из них трое были арестованными, а 11 — осужденными.

На конец года 2531 заключенный находился в закрытых тюрьмах, 193 — в отделениях открытых тюрем, 11 — в воспитательном учреждении для несовершеннолетних, а 853 — в следственных изоляторах.

Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 — иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин.

В прошлом году из мест заключения были освобождены 2407 человек. Шесть человек были освобождены из-за тяжелой болезни, 41 — условно-досрочно с электронным надзором, 88 — условно-досрочно, а 2272 — после полного отбытия наказания.

Больше всего заключенных в прошлом году находилось в Даугавгривской тюрьме — 1143 человека, а в Рижской Центральной тюрьме — 945. В Валмиерской тюрьме находились 324 заключенных, в бывшей Елгавской тюрьме — 300, в Олайнской тюрьме — 262, в Екабпилсской тюрьме — 252, в Ильгюциемской тюрьме — 181, а в старой Лиепайской тюрьме — 167. В Цесисском воспитательном учреждении для несовершеннолетних находились 14 заключенных.