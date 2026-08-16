«Предлагаю обсудить на вашем портале вопрос о введении в Латвии эвтаназии для людей, которые выразят желание добровольно уйти из жизни. Это очень актуально для определенного числа одиноких больных людей, которые уже не в состоянии обслуживать себя, и лечение которых не дает шансов на выздоровление.

Добровольная эвтаназия поможет таким людям достойно уйти из жизни, которая уже потеряла для них всякий смысл и стала невыносимой. Введение процедуры добровольной эвтаназии с последующей кремацией позволило бы:

существенно сократить расходы государства по уходу за немощными людьми (за счёт пенсий и содержания социальных служб);

снизило бы нагрузку на медицину;

освободило бы близких от непомерной нагрузки по уходу за немощными близкими и позволило бы им больше сил и времени уделять своей жизни.

В Европе в некоторых странах эвтаназия допускается. Введение добровольной эвтаназии в Латвии было бы идеальным выходом для меня и для таких, как я (мне 84 года, я уже давно не выхожу из дома). Очень тяжело продолжать жить, когда жизнь уже давно потеряла всякий смысл и только добавляются новые мучения, а известные мне методы самоубийства могут не дать искомого результата и только существенно ухудшат состояние.

P.S. Просьба не считать меня сумасшедшей. С головой у меня пока всё в порядке.

Я допускаю, что люди верующие сочтут моё желание эвтаназии грехом. Но – «не судите и не судимы будете». Не дай Бог никому попасть в то положение, в котором сейчас находятся больные одинокие люди, для которых уход из жизни лучший исход, чем ее продолжение! Читательница портала bb.lv»

Печальная тема, поднятая в письме на портале bb.lv, к сожалению, не нова. Вопрос о легализации эвтаназии в Латвии действительно несколько раз становился предметом общественного обсуждения, и особенно актуализировался в 2017–2021 годах. В частности, инициатива «Par labu nāvi» («За хорошую смерть») на портале общественных инициатив «ManaBalss» собрала более 10 000 подписей и была передана в Сейм, однако в марте 2021 года была отклонена.

Аргументы «за»

Главным аргументом сторонников легализации было право человека на самостоятельный выбор. То есть, если человек страдает от неизлечимой болезни, из-за которой испытывает постоянную невыносимую боль, он должен иметь возможность выбрать – продолжать ли ТАКУЮ жизнь или самостоятельно принять решение об уходе из жизни. Приводились примеры онкологических больных и пациентов с тяжелыми дегенеративными заболеваниями, когда медицина уже не может помочь, а боль трудно контролировать, и когда помощь в уходе из жизни – не преступление, а гуманность, избавление от страданий.

В пример приводилась практика таких стран, как Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швейцария, где легализованы как пассивная эвтаназия, когда пациенту по его просьбе просто дают умереть, прекращая лечение и/или поддержание жизни, так и активная – в виде медикаментозного вмешательства по просьбе больного или его законных представителей.

Аргументы «против»

Не менее убедительными были аргументы противников легализации эвтаназии. В частности, высказывались опасения, что легализация эвтаназии создаст смертельный риск, в том числе для тех, кто вовсе не нуждается в подобном исходе именно по медицинским показателям. Например, тяжелобольной человек при принятии рокового для себя решения может либо испытывать давление со стороны родственников, либо просто сочтет себя обузой и пожелает сам избавить близких от забот о себе.

Либо одинокий человек пожилой человек может прийти к подобному решению главным образом потому, что считает себя «никому не нужным», а свою жизнь – утратившей всякий смысл.

Также отмечалось, что легализация эвтаназии может создать смертельный риск для пациентов, которым поставили неверный диагноз. Многие специалисты считали, что нужно не продвигать эвтаназию на законодательном уровне, а создавать условия, при которых у человека не будет желания к ней прибегнуть: обеспечить доступный качественный паллиативный уход, эффективное обезболивание, психологическую поддержку и т.д.

Против легализации эвтаназии ожидаемо выступили религиозные общины, считая, что любая жизнь – ценность, дарованная Богом, и никто из людей не вправе самостоятельно решать, когда она должна завершиться.

В свою очередь, многие врачи подчеркивали, что сознательное лишение жизни пациента категорически противоречит медицинской этике – ведь врач обязан бороться за жизнь пациента до последнего.

Таким образом, инициатива по легализации эвтаназии на уровне законодательства не получила широкой поддержки — во всяком случае, на сегодняшний день: весомее оказались опасения негативных моральных, юридических и практических последствий.