Рига отмечает 825-й день рождения. Кульминация масштабного праздника состоялась в субботу, 15 августа: центр столицы заполнили концерты, уличные представления и спортивные мероприятия, по улицам проехали уникальные гоночные автомобили, а вечером над Даугавой развернулось масштабное световое, звуковое и лазерное шоу. Но праздник не закончился — в воскресенье, 16 августа, юбилейная программа продолжается.

В этом году день рождения латвийской столицы проходит под девизом «Atver Rīgu! Kods: 825» («Открой Ригу! Код: 825»). Главным местом празднования стала набережная 11 Ноября, однако мероприятия охватили практически весь центр города.

Рев моторов в центре Риги

Одним из самых зрелищных событий субботы стал Red Bull Showrun. На несколько часов улица Экспорта превратилась в импровизированную гоночную трассу. Шоу проходило с 14:00 до 16:00 и было бесплатным для зрителей.

Главной звездой программы стала «Формула-1» Red Bull — для Риги возможность увидеть подобную машину в действии стала уникальным событием. Одной «Формулой» дело не ограничилось: организаторы объединили в программе дрифт, ралли, MotoGP и другие дисциплины автоспорта.

Фото: LETA.

В Ригу приехал знаменитый испанский мотогонщик Дани Педроса — один из наиболее известных представителей MotoGP. Латвию в шоу представлял раллийный гонщик Мартиньш Сескс. Зрители могли буквально в нескольких метрах от себя увидеть показательные заезды и почувствовать мощь гоночной техники.

Еще одним подарком поклонникам автоспорта стал легендарный Auto Union Type C. Исторический гоночный автомобиль специально доставили в Ригу из подразделения Audi Tradition. Машина совершила парадный заезд по столице, после чего ее можно было рассмотреть возле памятника Свободы.

Старая Рига превратилась в уличный театр

Пока на улице Экспорта ревели гоночные моторы, в Старой Риге царила совсем другая атмосфера. С 14:00 до 18:30 здесь проходил праздник уличных музыкантов и мимов. Площади и улицы исторического центра превратились в своеобразную сцену под открытым небом.

В других частях города также проходили ярмарки, представления, творческие мастерские и развлечения для семей с детьми. На Домской площади работала ярмарка ремесленников, а в парке Победы зрителей принимал фестиваль уличного искусства «Atklāj brīnumu!», в котором участвовали артисты из разных европейских стран.

Концерт и шоу над Даугавой

К вечеру центр праздника окончательно переместился на набережную 11 Ноября. Здесь проходила большая музыкальная программа «Atver Rīgu! Kods: 825».

Одной из главных кульминаций вечера стал концерт, посвященный Риге. А после него сама Даугава превратилась в огромную сцену: в водах реки было подготовлено специальное шоу света, звука и лазеров.

Световые лучи, лазерные эффекты и отражения в воде соединились с музыкой и ночной панорамой столицы. Именно это масштабное аудиовизуальное представление стало финальным акцентом главной праздничной программы на набережной.

При этом гуляния не закончились сразу после шоу — программа «Atver Rīgu! Kods: 825» продолжалась до двух часов ночи.

Что можно посетить сегодня, 16 августа

Главные концерты и автомобильное шоу уже позади, но в воскресенье празднование 825-летия продолжается. Сегодня акцент сделан прежде всего на спорте и семейном отдыхе.

До 15:00 — «Krastu mačs» на Эспланаде

На Эспланаде продолжается XVII «Krastu mačs» — традиционный круглосуточный баскетбольный марафон, в котором соревнуются команды двух берегов Даугавы.

Турнир начался днем 15 августа и продолжился без перерыва ночью. Последние игры пройдут сегодня, а завершится баскетбольный праздник в 15:00.

Это один из наиболее удобных вариантов для тех, кто хочет еще застать атмосферу праздника в самом центре города.

С 10:00 до 19:00 — Рижский футбольный фестиваль

Возле Рижского конгресс-холла сегодня продолжается Rīgas Futbola festivāls 2026.

Это не просто серия футбольных матчей, а двухдневный спортивный и городской фестиваль. В программе предусмотрены игры детей и молодежи, соревнования представителей рижских микрорайонов и матчи с участием известных людей, а также дополнительные развлечения и музыкальные выступления. Организатором выступает Streetbasket (Ghetto Games).

Сегодня фестиваль работает с 10:00 до 19:00. Поэтому сюда можно отправиться практически в любое время в течение дня.

С 12:00 до 16:00 — «Почему Даугава красная? (и другие истории)»

Для семейного отдыха в воскресной программе предусмотрено мероприятие «Kāpēc Daugava sarkana? (un citi stāsti)» — «Почему Даугава красная? (и другие истории)».

Оно пройдет с 12:00 до 16:00. В официальной программе событие обозначено сразу как семейное, культурное и развлекательное: посетителей ждут представления, концертная часть, творческие мастерские и активности для детей.

Таким образом, если хочется продолжить празднование сегодня, вариантов три: до 15:00 можно отправиться на Эспланаду на финал «Krastu mačs», с 10:00 до 19:00 возле Конгресс-холла работает футбольный фестиваль, а с 12:00 до 16:00 проходит семейная программа «Почему Даугава красная?».

И это еще не конец юбилейного лета. Уже 19 августа в программе «Rīgas vasara» заявлен концерт Igo с группой, 20 августа состоятся новые музыкальные мероприятия, а 22 августа пройдет фестиваль уличного искусства ROW BALTICS 2026.

Рига ведет свою историю с 1201 года, поэтому в 2026-м латвийской столице исполняется 825 лет. Главный праздничный день с ревом гоночных моторов, многотысячными гуляниями и лазерным шоу над Даугавой уже позади, но город продолжает отмечать свой юбилей — и сегодня к празднику еще можно присоединиться.