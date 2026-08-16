Зачастую обучение за рубежом становится спасательным кругом для тех, кого по разным причинам отвергли местные вузы. Хотя, казалось бы, предложение в ЛР более чем широкое…

Во славу Эразма Роттердамского

При этом значительная часть наших детей и внуков уже пообщалась с зарубежным просвещением еще на школьной скамье. Мой младший сын, к примеру, будучи старшеклассником, провел несколько недель в одной из самых богатых и счастливых стран Евросоюза – Австрии, обучаясь в средней школе на общих основаниях с молодежью Граца. При чем констатировал, что и обстановка, и нравы учебного заведения не особо-то и отличаются в лучшую сторону от родной Риги. А покушать дома всяко вкусней!

В сегодняшней Латвии министр образования и науки Илзе Индриксоне выделяет средства для программы Erasmus+. Названа она в честь Эразма Роттердамского (1469-1536), который был знаменитым нидерландским философом, богословом и писателем. Являясь статусным ученым Северного Возрождения и мастером латинского языка, «князем гуманистов», он написал известную сатиру «Похвала глупости» и заново перевел Новый Завет на греческий язык. Так что всецело способствовал объединению наук и культур!

Ныне осуществлять данную активность поручено Государственному агентству развития образования (платит 60%) и Агентству международных молодежных программ (40%). План совместной работы с Еврокомиссией заложен до 2027 г. включительно, так что неприятных сюрпризов быть не должно – и на сей год по статье «Учебная мобильность» ассигновано, ни много ни мало, 3,4 миллиона евро.

Вспоминайте иногда бедного студента

Чтобы поехать на учебу по обмену Erasmus+ от латвийского вуза, вам нужно обратиться в международный отдел (Erasmus/International Office) своего учебного заведения, выбрать вуз-партнер из официального списка и подать заявку, обычно за один-два семестра до планируемой поездки. Вы получите ежемесячную стипендию ЕС на покрытие расходов.

Основные шаги для участия:

Уточните статус вуза. Ваше латвийское учебное заведение обязано иметь аккредитацию и действующую хартию Erasmus+. Практически все государственные и крупные частные вузы Латвии, такие как ЛУ, РТУ, БМА, TSI или Даугавпилсский университет, участвуют в программе.

Найдите координатора. Обратитесь в международный департамент вашего вуза, чтобы узнать доступные направления и квоты. Конкурсы на осенний семестр следующего года часто проходят в феврале-марте.

Подготовьте документы. Обычно требуются мотивационное письмо, справка об оценках (транскрипт) и подтверждение знания английского или другого иностранного языка.

Согласуйте план учебы (Learning Agreement). До поездки выберите предметы в зарубежном вузе так, чтобы они засчитались по возвращении в Латвию. Отбор кандидатов происходит на конкурсной основе. Главные критерии – средний балл за первую сессию и знание иностранного языка.

Через тернии к звездам

В Латвии отзывы о программе Erasmus, в общем, преимущественно положительные. Участники называют ее уникальным жизненным опытом, который дает шанс бесплатно путешествовать, учиться за рубежом, заводить полезные знакомства и прокачивать языковые навыки. Вот, что нравится прошедшим через программу студентам:

Опыт. Студенты и школьники отмечают сильный толчок к личностному росту и самостоятельности.

Путешествия. Полное или частичное покрытие расходов на билеты и проживание делает поездки доступными.

Культурный обмен. Возможность узнать быт других стран и показать свои традиции. Есть, разумеется, и подводные камни:

График. Иногда требования в принимающих вузах выше, а нагрузка интенсивнее, чем дома.

Бюрократия. Оформление документов и отчетов требует времени и внимания.

Временные рамки. Поехать на Erasmus сразу в первом семестре первого курса бакалавриата нельзя. По правилам программы Erasmus+ в Латвии, студент бакалавриата должен полностью завершить как минимум первый год обучения (два семестра) перед тем, как отправиться на учебу в зарубежный вуз. Студенты магистратуры и докторанты могут поехать по обмену уже в первом семестре первого курса, так как у них уже есть диплом бакалавра.

Дороги, которые мы выбираем

Главными направлениями для студентов из Латвии по программе Erasmus традиционно являются Германия, Испания, Италия и Франция. Официальная статистика Еврокомиссии показывает, что выбор стран латвийскими участниками во многом совпадает с общеевропейскими трендами, но имеет и свою региональную специфику. Основные страны-направления:

Германия . Лидирует благодаря огромному выбору англоязычных программ, сильным техническим и экономическим вузам, а также историческим академическим связям с Латвией.

Испания . Привлекает климатом, богатой культурой и относительно доступной стоимостью жизни при хорошем уровне образования.

Италия и Франция . Популярны среди студентов гуманитарных направлений, искусства, дизайна, архитектуры и международных отношений.

Балтия и Скандинавия. Эстония, Литва и Финляндия востребованы из-за удобной логистики и тесных партнерских сетей между вузами региона.

За деньги – да!

Ну а у богатых – свои причуды. После окончания школы латвийские выпускники, выбирающие платное высшее образование за рубежом, в первую очередь направляются в Великобританию, Нидерланды, страны Скандинавии (Данию/Швецию) и Италию. Хотя в ряде стран ЕС для граждан «союзных республик» образование «условно бесплатное», студенты часто едут туда, где платить приходится либо за обучение (из-за отсутствия субсидируемых мест), либо за высокий уровень сопутствующих расходов. Тут хит-парад такой: