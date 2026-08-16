Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мои университеты - в прошлом году в местах заключения высшее образование получили шесть заключенных 1 201

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2026
LETA
Изображение к статье: Заключенные в учебном классе

В прошлом году в программах высшего образования участвовали шесть заключенных, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год.

В программах формального образования общее образование получали 236 заключенных, а профессиональное образование — 431 заключенный.

В прошлом году в образовательные программы были вовлечены 1197 заключенных, что составляет 33% от общего числа заключенных.

Из числа участвовавших в образовании 524 человека, или 44% заключенных, принимали участие в мероприятиях неформального образования и образования по интересам, тогда как в программах формального образования участвовали 673 человека, или 56% обучающихся.

В прошлом учебном году заключенные изучали право, управление предпринимательством, финансы и бухгалтерский учет, социологию организаций и государственного управления, управление человеческими ресурсами, а также гуманитарную программу бакалавриата по религии и теологии.

×
Читайте нас также:
#образование #финансы #обучение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: автомобили
Изображение к статье: Горящие жилые дома
Изображение к статье: беженцы в микроавтобусе
Изображение к статье: Женщина с картонной коробкой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: дрон Nyan
В мире
Изображение к статье: Наурис Пунтулис действует с полного одобрения президента. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Удивительные способности нашего тела: 9 защитных систем
Люблю!
Изображение к статье: Почему нам кажется, что нечего надеть?
Люблю!
Изображение к статье: рука с паспортом РФ
В мире
Изображение к статье: Перевернувшийся автобус
В мире
Изображение к статье: дрон Nyan
В мире
Изображение к статье: Наурис Пунтулис действует с полного одобрения президента. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Удивительные способности нашего тела: 9 защитных систем
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео