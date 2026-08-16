В прошлом году в программах высшего образования участвовали шесть заключенных, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год.

В программах формального образования общее образование получали 236 заключенных, а профессиональное образование — 431 заключенный.

В прошлом году в образовательные программы были вовлечены 1197 заключенных, что составляет 33% от общего числа заключенных.

Из числа участвовавших в образовании 524 человека, или 44% заключенных, принимали участие в мероприятиях неформального образования и образования по интересам, тогда как в программах формального образования участвовали 673 человека, или 56% обучающихся.

В прошлом учебном году заключенные изучали право, управление предпринимательством, финансы и бухгалтерский учет, социологию организаций и государственного управления, управление человеческими ресурсами, а также гуманитарную программу бакалавриата по религии и теологии.