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На Латвию идут грозовые тучи – синоптики предупреждают о сильных ливнях 0 542

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: прогноз погоды
ФОТО: LETA

В понедельник погода в Латвии заметно испортится – дождевые облака охватят большую часть страны, местами ожидаются сильные ливни и грозы с резкими порывами ветра.

Ночью облачность будет переменной, местами, преимущественно на севере страны, ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, местами в Курземе образуется туман. Температура воздуха опустится до +11…+17°.

В Риге небо также временами будут закрывать облака, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, температура воздуха понизится до +14…+16°.

В понедельник днем дождевые облака сформируются уже на большей территории страны. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, во время гроз местами возможны резкие порывы ветра до 15 м/с. Максимальная температура воздуха составит +18…+22°.

В Риге небо постепенно затянет облаками. С середины дня временами будет идти дождь, а во второй половине дня существует вероятность грозы. Сохранится слабый до умеренного ветер западных направлений. Воздух прогреется до +20…+21°.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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