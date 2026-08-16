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По Латвии прокатилась волна массовых увольнений: в Банке Латвии считают, что все в порядке 2 1655

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2026
kasjauns.lv
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Сообщения о коллективных увольнениях на отдельных предприятиях Латгале пока не свидетельствуют об ухудшении ситуации на рынке труда региона. Об этом пишет в своем комментарии Иева Опмане, экономист Банка Латвии.

По мнению экономиста, ситуация на рынке труда Латвии остается стабильной. Во втором квартале этого года уровень безработицы существенно не изменился и составил 7,0% - на 0,1 процентного пункта меньше, чем кварталом ранее, хотя и немного выше, чем год назад.

Несмотря на неопределенность во внешней экономической среде, спрос на рабочую силу в Латвии в целом оставался достаточным для роста занятости населения. Благодаря выходу или возвращению на рынок труда ранее экономически неактивных жителей уровень занятости за год немного вырос.

Однако, как отмечает Опмане, некоторые последние события вызывают вопросы относительно дальнейшего развития рынка труда. В частности, недавно появились сообщения о коллективных увольнениях на отдельных предприятиях, главным образом в Латгале.

"Хотя на первый взгляд это может восприниматься как признак слабости экономики, причины подобных решений компаний различны, в том числе реорганизация деятельности и повышение эффективности", - отмечает эксперт.

По ее мнению, коллективные увольнения затронут лишь незначительную часть занятых в регионе: "С человеческой и социальной точки зрения это болезненно, однако у тех, кто ранее был трудоустроен, больше возможностей найти другую работу и сравнительно быстро преодолеть период безработицы, несмотря на то, что в Латгале уровень безработицы уже долгое время существенно выше, чем в других регионах Латвии".

"Динамика числа зарегистрированных безработных в Латгалии пока также не свидетельствует о каких-либо проблемах. Число безработных продолжает сокращаться: в июле их было почти на тысячу меньше, чем в начале года, а по сравнению с июлем прошлого года - более чем на 600 меньше", - указывает Омпане.

"В целом по стране спрос на работников также остается высоким, а существенных изменений в предложении рабочей силы не наблюдается. Поэтому безработица в этом году, вероятнее всего, продолжит умеренно снижаться, а рынок труда Латвии останется напряженным", - подводит итог экономист Банка Латвии.

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#безработица #банк Латвии #Латвия #увольнения #занятость #рынок труда #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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