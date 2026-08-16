Можно ли стрелять по людям, незаконно пересекающим границу Латвии? Этот вопрос прозвучал в эфире TV24. Майор НВС Янис Слайдиньш заявил, что ответ должен определяться законом, а не личными решениями пограничников.

Вопрос о том, насколько жестко Латвия должна противодействовать нелегальной миграции на границе с Беларусью, вновь вызвал дискуссию в эфире TV24. Зрительница передачи "Aktuālais par karadarbību Ukrainā" напрямую спросила майора Национальных вооруженных сил и офицера штаба Земессардзе Яниса Слайдиньша, почему против нарушителей границы нельзя применять огнестрельное оружие.

"Если ты незаконно пересек границу чужого государства, что запрещено законом, то почему мы не можем по ним стрелять? Почему?" - спросила слушательница.

Она заявила, что более жесткие действия могли бы, по ее мнению, отпугнуть людей, пытающихся попасть в Латвию через границу. При этом женщина признала, что ее позиция может показаться жестокой.

Слайдиньш признал, что вопрос является актуальным. По его словам, давление нелегальной миграции на латвийскую границу сохраняется, а режим Александра Лукашенко продолжает играть роль в организации миграционных потоков. Однако военный предостерег от идеи просто разрешить стрельбу по нарушителям границы.

"Мы в XXI веке, мы государство Европейского союза. Никто особо не поймет, если мы начнем стрелять им по ногам", - сказал Слайдиньш.

По его мнению, ключевым вопросом здесь является законодательство. Должны существовать четкие правила, определяющие, когда пограничник имеет право использовать оружие, когда его применение действительно допустимо. Он отметил, что конкретные изменения в регулировании следовало бы обсуждать прежде всего с Министерством внутренних дел.

Ведущий программы, в свою очередь, обратил внимание на то, что нарушители границы фактически совершают незаконные действия, и спросил, почему в отношении них нельзя применять более жесткие меры.

Слайдиньш не стал самостоятельно определять, какие именно действия должны быть разрешены силовикам. "Ты спрашиваешь меня о том, на что я не могу тебе ответить", - заявил он.

При этом военный подчеркнул, что ему самому не нравится ситуация, когда нелегальные мигранты пытаются пересечь латвийскую границу и остаются на территории страны. Однако, по его мнению, решение должно быть основано не на личном отношении пограничника к нарушителю, а на четких нормах закона.