В самый разгар лета, 31 июля, прошёл Праздник вина, организованный сетью магазинов «LaTS». Во внутреннем дворе Латвийской академии художеств художественная среда на время превратилась в место, где можно было дегустировать, сравнивать и узнавать что-то новое о винах.

Во время праздника посетители могли познакомиться с разными винами от партнёров «LaTS»: «Henkell Freixenet Latvija», «Liviko», «Amber Distribution Latvia», «MV GROUP Distribution LV», «Balmerk Latvia», а также насладиться вкусными закусками от «REATON». Сохранять бодрость духа помогал кофе от «Lavazza». Посетители могли крутить колесо фортуны и получать приятные подарки от сети магазинов и спонсоров. Гости праздника вина также могли принять участие в винном казино и викторинах.

Мероприятие было интересно не только любителям вина, но и меломанам. На сцену вышли как известные латвийские группы и солисты, так и диджеи. Посетители могли услышать музыку таких исполнителей, как «Big Al & The Jokers», Диана Пирагс и Katy Tindemark. В завершение вечера за музыку отвечал диджей.

На празднике вина наградили и лучших участников сети. Посетителей развлекали различными играми и викторинами, расширяя их знания о многообразном мире вина.

«Мы в «LaTS» гордимся тем, что провели мероприятие, которое привлекло и собрало столько посетителей. Действительно приятно осознавать, что винная культура в Латвии стала настолько значимым элементом. Интерес посетителей был большим», отмечают организаторы мероприятия.

Праздник вина «LaTS» это важное событие в индустрии напитков. Такие мероприятия снижают негативное отношение ко всем видам алкоголя, которое господствует в Латвии, и подчёркивают место вина в разных культурах. Сеть магазинов при этом напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.