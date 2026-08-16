Пассажиры поезда Даугавпилс—Рига уже не в первый раз поднимают тему условий поездки: по словам одной из пассажирок, в вагонах было душно, не хватало воздуха, а кондиционирования, по её словам, не было. Она рассказала об этом в Threads, назвав ситуацию «довольно бесчеловечной».

«Люди сидят, тесно прижавшись друг к другу, в душных вагонах несколько часов, а выходят потными и уставшими от отсутствия воздуха. XXI век», — написала женщина.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что пассажиры слишком многого требуют от общественного транспорта. Один из пользователей заметил, что всегда есть другие варианты — автомобиль, велосипед или мотоцикл, а если их нет, приходится мириться с теми условиями, которые предлагает транспортная система.

Автор поста с этим не согласилась. Она напомнила, что далеко не у каждого есть автомобиль или возможность выбрать другой способ добраться до Риги.

«Есть люди, у которых нет других вариантов. Но это не означает, что они не заслуживают человеческих условий. К тому же цена не самая маленькая», — ответила она.

Другой пользователь предложил более комфортную альтернативу — автобус Lux Express, отметив, что поездка стоит около 10 евро. Таким образом, в обсуждении пассажиры фактически разделились на два лагеря: одни считают духоту и отсутствие нормальной вентиляции неприемлемыми, другие предлагают выбирать более дорогой или альтернативный транспорт.

При этом жалобы на комфорт поездов между Даугавпилсом и Ригой возникают не впервые. Пассажиры уже рассказывали о переполненных вагонах и проблемах с кондиционированием в жаркую погоду. В частности, летом 2023 года сообщалось о поездке без работающего кондиционера. Тогда перевозчик объяснял, что для воздухообмена в вагонах открывали окна.

Для пассажиров, которые регулярно пользуются этим маршрутом, вопрос остаётся простым: если поездка занимает несколько часов и является для многих единственным доступным вариантом, должны ли базовые условия комфорта зависеть от цены билета?

Ранее уже сообщали о жалобах пассажиров поезда Даугавпилс—Рига на проблемы с доступом к туалетам. Пассажиры отмечали, что во время длительной поездки санитарные комнаты могут быть закрыты или недоступны, что вызывает особое недовольство, поскольку дорога между городами занимает более трёх часов.