На официальных пляжах Риги по-прежнему сохраняется теплая вода, свидетельствует обобщенная информация Рижской муниципальной полиции.
Самая теплая вода в озере Бабелитис, в Болдерайском карьере и в Даугаве у Кипсалы, где температура воды составляет +22 градуса.
В Кишэзерсе температура воды составляет +21 градус, а в Даугаве у Луцавсалы и в Румбуле - +20 градусов.
В других местах для купания температура воды ниже. На пляже в Вакарбулли температура воды составляет +18 градусов, а в Даугавгриве и Вецаки - +17 градусов.
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