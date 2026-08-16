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Рассказали о температуре воды на официальных пляжах Риги 0 444

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2026
LETA
Изображение к статье: Пара выходит из моря

На официальных пляжах Риги по-прежнему сохраняется теплая вода, свидетельствует обобщенная информация Рижской муниципальной полиции.

Самая теплая вода в озере Бабелитис, в Болдерайском карьере и в Даугаве у Кипсалы, где температура воды составляет +22 градуса.

В Кишэзерсе температура воды составляет +21 градус, а в Даугаве у Луцавсалы и в Румбуле - +20 градусов.

В других местах для купания температура воды ниже. На пляже в Вакарбулли температура воды составляет +18 градусов, а в Даугавгриве и Вецаки - +17 градусов.

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#температура воды #Рига #туризм #погода #отдых #Даугава #пляжи #купание #лето
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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