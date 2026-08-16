Самая теплая вода в озере Бабелитис, в Болдерайском карьере и в Даугаве у Кипсалы, где температура воды составляет +22 градуса.

В Кишэзерсе температура воды составляет +21 градус, а в Даугаве у Луцавсалы и в Румбуле - +20 градусов.

В других местах для купания температура воды ниже. На пляже в Вакарбулли температура воды составляет +18 градусов, а в Даугавгриве и Вецаки - +17 градусов.