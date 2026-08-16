В воскресенье облака время от времени будут закрывать солнце, свидетельствует прогноз синоптиков.
Днем воздух прогреется до +22…+26 градусов, но в прибрежных районах будет прохладнее. Местами на востоке страны ожидается кратковременный дождь.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер, который в прибрежных районах будет порывистым.
В столице облачность будет переменной, утром возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер, воздух прогреется до +24…+26 градусов.V
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