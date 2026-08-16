Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики обещают теплый, но облачный день 0 179

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2026
LETA
Изображение к статье: Облако в форме медведя

В воскресенье облака время от времени будут закрывать солнце, свидетельствует прогноз синоптиков.

Днем воздух прогреется до +22…+26 градусов, но в прибрежных районах будет прохладнее. Местами на востоке страны ожидается кратковременный дождь.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер, который в прибрежных районах будет порывистым.

В столице облачность будет переменной, утром возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер, воздух прогреется до +24…+26 градусов.V

×
Читайте нас также:
#погода #ветер #тепло #прогноз #столица #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина с картонной коробкой
Изображение к статье: человек за решеткой
Изображение к статье: Вместе весело шагать по просторам учебы. Эксклюзив!
Изображение к статье: эвтаназия Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: сейм
Политика
Изображение к статье: День рождения Риги
Наша Латвия
Изображение к статье: автомобили
Наша Латвия
Изображение к статье: Семь народных примет, которым не стоит верить
Дом и сад
Изображение к статье: Джефф Безос
Спорт
Изображение к статье: Горящие жилые дома
Наша Латвия
2
Изображение к статье: сейм
Политика
Изображение к статье: День рождения Риги
Наша Латвия
Изображение к статье: автомобили
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео