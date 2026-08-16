По словам мэра Москвы, в направлении столицы летело 600 БПЛА, сообщается о трех пострадавших. В Подмосковье один человек погиб, трое пострадали. В результате атаки на Ростовскую область погибли не менее трех человек.

Москва и Подмосковье в ночь на воскресенье, 16 августа, подверглись массированной дроновой атаке ВСУ. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 15 августа и по 6:30 утра в направлении столицы летело 600 беспилотников, из них 201 дрон уничтожен в Московском регионе. В районе МКАД пострадали три человека.

В подмосковном Подольске в результате дронового удара загорелся крупнейший склад Wildberries по адресу д. Коледино, Троицкая ул., 20. Площадь склада составляет 200 000 кв. м.

В Домодедово в результате атаки произошло возгорание еще на одном логистическом центре - по сообщению Astra, горит склад №15 в сортировочно-логистическом комплексе "Северное Домодедово". Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что загорелся склад с медикаментами.

В Подомосковье - один погибший, трое пострадавших

По словам Воробьева, регион подвергся "одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время". "За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА - в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске", - написал Воробьев.

По его словам, беспилотник упал на территорию частного дома в Раменском муниципальном округе, погиб 83-летний мужчина. В Подольске медицинская помощь понадобилась трем людям: один человек получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", еще двое пострадали в результате падения беспилотников в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный, сообщил Воробьев.

Удар по Ростовской области

В Ростовской области в результате атак ВСУ погибли не менее трех человек, еще один получил ранения и госпитализирован, написал в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в ходе отражения атаки было уничтожено более 150 БПЛА и ракет в трех городах и 9 районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском.

В сообщении губернатора говорится, что атака вызвала многочисленные разрушения - в Каменске повреждена кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса с птицей.

Возле хутора Волченский Каменского района загорелась стерня, пожар потушен на площади 1 300 кв. м. В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.