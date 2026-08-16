Три евро сбора на каждую позицию товара, введённые Брюсселем, сделали своё чёрное дело — дешёвые посылки из третьих стран, так выручавшие европейцев, стали недешёвыми. А с ноября последует дополнительный сбор, пишет Grani.lv.

Еврокомиссия, ополчившаяся против иностранных (читай — китайских) маркетплейсов, добилась своего. Придуманный ей сбор на каждую позицию товара в посылках из стран вне ЕС привели к тому, что европейцы стали заказывать этих товаров намного меньше.

При этом, напомним, альтернативы многим таким товарам просто нет, потому что в Европе давно отдали на откуп китайцам производство всякой мелочёвки. Делать её в странах ЕС невыгодно из-за высокой стоимости рабочей силы и многочисленных налогов, включая климатические (за выбросы СО2, за засорение вод, за утилизацию и пр.).

Но Еврокомиссия, считающая новый сбор двойным себе подарком (и гадость Китаю сделали, и европейскую кубышку пополняем), на сборе в 3 евро за каждую позицию товара не остановилась. И с ноября сего дня собирается ввести дополнительный сбор за обработку отправлений.

Речь всё о тех же злополучных «мелких посылках» стоимостью до 150 евро. Предполагается, что дополнительный сбор составит два евро за каждую товарную позицию.

Если это предложение будет одобрено, то при покупке двух товаров покупателю придется выложить уже не только шесть евро таможенного сбора (по 3 евро за каждую позицию), но и еще четыре евро за обработку отправления (по 2 евро за каждую позицию). Иными словами, только дополнительные платежи составят десять евро, не считая стоимости самих товаров и НДС.

Разумеется, это отвадит от иностранных (вне ЕС) маркетплейсов ещё какое-то количество европейских покупателей. И неважно, что это будет выстрел им в ногу — Еврокомиссия, витающая на небесах, себя с ними не отождествляет. То, что выгодно им, совсем невыгодно ЕК, а это главное.

Но, может быть, новый налог выгоден Латвии? Таким вопросом задалось Латвийское радио и выяснило следующее.

По данным Службы государственных доходов ЛР, в июле благодаря новому сбору было собрано более 5 млн евро. Однако в государственный бюджет Латвии поступило лишь около 1 млн евро.

Почему так, пояснил представитель Таможенного управления СГД Эдгар Мазулс: «Китайская платформа зарегистрировалась в одном из 27 государств-членов в специальном режиме IOSS. Китайская платформа в момент продажи определяет из какой страны покупатель, взимает соответствующую ставку НДС и ввозную таможенную пошлину. Китайская платформа напрямую Латвии ничего не платит. В Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию Германии раз в месяц нам перечисляют НДС, а ввозную пошлину китайская платформа уплачивает в той стране, где товар предъявляется, например, в Бельгии».

Таким образом, большая часть собранных средств остается в системе распределения доходов внутри ЕС, а не поступает в латвийский бюджет.

При этом новый сбор уже заметно повлиял на привычки покупателей. По оценке СГД, количество заказов сократилось примерно на четверть.

По данным Latvijas Pasts, снижение намного больше. В июле объем международных отправлений оказался на 30-60% ниже, чем месяцем ранее. Руководитель отдела международных услуг и бизнеса Latvijas Pasts Кристиан Годиньш считает, что сейчас рынок переживает «первый шок»: «Я лично знаю много случаев, когда человек уже выбрал товары, положил их в корзину и только при оплате увидел, что дополнительно придется заплатить еще 20, 30 или даже 40 евро налога. После этого покупку откладывают».

Omniva зафиксировало снижение вдвое, по её данным, количество посылок из Китая после введения нового сбора привело к минус 10 тысячам отправлений ежедневно.

Зато в полном восторге латвийский Центр защиты прав потребителей, которые считает, что многие китайские товары небезопасны для покупателей. Проверив более 60 единиц различной продукции, купленных на популярных зарубежных интернет-площадках, там обнаружили, что почти половина из них не соответствовала нормам и требованиям.

Что ж, давайте сделает маленький эксперимент. Зайдём на сайт торговой сети Rimi и посмотрим школьные принадлежности. Чьи товары там продаются? Краски — Китай, кисточки — Китай, маркеры и фломастеры — Китай.

Вот бумажные изделия, там Европа ещё кое-как справляется: альбомы для рисования — Литва, тетрадки — Украина.

Но пошли школьные рюкзаки и опять — сплошной Китай. Пеналы — Китай, ручки — Китай, линейки — Китай, папки — Китай, ножницы — Китай… Причём относительно дешёвые.

Спросите себя — когда вы видели все эти нужные товары немецкого, итальянского, испанского, британского производства? О латвийском вообще стыдливо умолчим. Когда вы видели игрушку, произведённую не в Китае? И, если видели (бывают же чудеса), сколько эта игрушка стоила?

Поэтому борьба руководства Евросоюза с иностранными маркетплейсами — это борьба с собственными потребителями. Причем с самыми небогатыми, теми, кто пытается сэкономить каждый цент. Всем им теперь придётся платить больше. Иных вариантов просто нет.