Государство на полном серьезе подсчитывает будущие – даже еще не написанные! – труды латышских литераторов, которые будут переведены на языки цивилизованных народов (русский, естественно, не предлагать), и составят славу местной словесности.

Всемирная база информации SCOPUS будет регулярно обобщать гуманитарные статьи, написанные в Латвии. Ведь язык дайн и страдания в тяжкие времена оккупации – это нужно знать всему человечеству. Ну и денюжку наши творцы принесут, вестимо. До 2030 года страна реализует программу «Латвийская культура – ресурс развития государства». Вокруг этого концепта, который еще назван – Kultūrvalsts – собралось немало выдающихся грантоедов…

«В соответствии Правилами Кабинета министров функции Совета по стратегическому управлению государственной исследовательской программой может выполнять учреждение, ранее созданное соответствующим отраслевым министерством и ответственное за решение стратегических вопросов данной отрасли». Вот оно чего!

А поговорить?

Ваш автор признается откровенно – последним произведением национальной культуры, которое произвело на него всеобъемлющее впечатление, был мультфильм «Поток». Да вот только приключения Кота, Пса, Капибары и прочих зверских друзей, тем и отличались, что выполнены были безо всяких лингвистических нюансов. То есть, восприятие их являлось общечеловеческим, каждый зритель вне зависимости от национальности смог наполнить эту анимационную ленту чем-то своим. Ну вот и потому ей заслуженно дали «Оскара».

Теперь же, по мановению ведомства Н.Пунтулиса, творческая отрасль Латвии будет говорить… сама с собой! Вот на что в 2027-29 гг. будут тратить по 358 450 евро ежегодно:

«В современном обществе вопросы, связанные с культурной сферой, приобретают все большую актуальность.

Во-первых , они касаются культурных прав и доступа к культуре – включая право на участие в культурной жизни, – а также свободы творчества, свободы самовыражения, культурного разнообразия и интеграции культуры и образования на всех уровнях на основе междисциплинарных подходов.

Во-вторых , они затрагивают взаимосвязь культуры, экономики и безопасности, включая экономическое значение культурных и креативных индустрий, занятость деятелей искусства и творческих специалистов, роль культуры как инструмента налаживания диалога и предотвращения конфликтов, защиту культурного наследия в кризисных ситуациях и другие аспекты.

В-третьих, они касаются вопросов цифровизации, влияния искусственного интеллекта и значимости научных исследований. К числу ключевых тем относятся: значение культурного наследия и угрозы для него в кризисных ситуациях; доступность культуры как вопрос прав человека; цифровая трансформация в сфере культуры; синергия культуры и образования; экономическое влияние культуры; роль культуры в решении проблем изменения климата; влияние искусственного интеллекта на культуру; а также роль культуры в обеспечении общественной безопасности».

С кем не по пути советнику

Что касается упомянутой «роли культуры в обеспечении общественной безопасности», то, конечно, политики Нацобъединения – не подведут. Ибо именно на основании аргументов, связанных с возможными гибридными угрозами, недавно из Консультативного совета негосударственных организаций национальных меньшинств, патронируемого Минкультом, была исключена глава Союза белорусов Латвии Елена Лазарева.

«Таким лицам нельзя находиться вблизи государственного управления и нельзя давать ни советов, ни рекомендаций, – заявил Иварс Аболиньш, ныне правая рука министра Пунтулиса, – С людьми, которые активно участвуют в мероприятиях, поддерживаемых государственной властью России или Беларуси, нам не по пути».

По всей вероятности, решение руководства Минкульта – какие организации правильные, какие нет – застало врасплох даже самих общественников, ибо за исключение Е.Лазаревой напрямую не проголосовал никто, кроме… господина Хараджаняна. Что ж, Раффи Испировичу не впервой поступать подобным образом. Хотя, говорят, служенье муз не терпит суеты.

Как ЛР восстановит украинскую культуру

Летний сезон стал знаковым для старейшего театра Латвии, исполняющего спектакли на русском языке – на фасаде исторического здания на улице Калькю появились зеленые полоски, свидетельствующие о формальном выполнении руководством государственного ООО языковых требований Минкульта.

Не повлияло на позицию Н.Пунтулиса и сотни раз произнесенная перед спектаклями мантра по поводу солидарности с народом Украины и протеста против всех войн…

Меж тем, ведомство господина Пунтулиса постановило ввести Латвию в Альянс культуры Украины. По данным ЮНЕСКО на 1 июля, в результате военных действий повреждено 540 объектов культуры, в т.ч. Бернардинский монастырь во Львове, коллекция реквизита на киностудии Александра Довженко, собор Киево-Печерского монастыря, Национальный музей Чернобыля.

На благие цели восстановления сих сокровищ, Латвия выделяет по решению Н.Пунтулиса, 15 000 евро. Вышеуказанный фонд, заметим, является негосударственной организацией, зарегистрированной в… Бельгии. Не лучше было бы дать денюжек непосредственно – на счет храма или музея?

Возвращение к «камерному» государству

Восхищает количество и качество структур, с коими взаимодействует Минкульт. Среди них можно отыскать только 1 общество – Laiks kultūrai – а все прочие это самые разные советы – визуального искусства, музеев, дизайна, фильмов, музыки, культурного образования, театра и даже – танца!

Ну до такой концентрации не доходили даже в былые времена. Впрочем, нечто общее имелось в период К.Улманиса, когда всем в государстве рулили камеры – так назывались объединения лиц по профессиям, без участия в коих у деятелей искусств было, прямо скажем, трудновато с хлебом насущным. К примеру, в нищете и туберкулезе почил свои молодые дни культовый живописец, экспрессионист, Карлис Падегс, работы коего выставляются ныне в Музее искусства на улице Валдемара. А на официальной ниве в это время торжествовал псведо-оптимистический культ Вождя!

Вот и понятно, отчего теперь творческая молодежь ЛР выходит к Памятнику Свободы, с плакатами, требующими остановить «пунтулизацию» культуры. Пусть у протестующих крашены волосы, и серьги в носу, но они действительно принадлежат к креативному классу. Да, так нынче выглядит латышская интеллигенция, образно говоря, наследники Падегса, и потому есть немалая вероятность – именно они постоят за себя. Хотя, какая страна, такие и майданы…