У Домбравы хорошая память. «Я помню времена, когда составы сборных Латвии были переполнены игроками, которые приехали в Латвию в годы оккупации, не были латышами и даже в интервью не могли сказать по-латышски нескольких слов», – поделился воспоминаниями глава МВД.

Сейчас всё иначе. «Все латышские парни, представлявшие сборную Латвии U-16 по баскетболу и завоевавшие золотые медали, говорят на латышском языке. И меня совершенно не беспокоит тот факт, что кто-то из талантливых молодых баскетболистов является лишь наполовину латышом. Если в нём есть латышская кровь, он ощущает принадлежность к народу и всем сердцем болеет за Латвию — значит, он наш!», – написал в соцсетях Янис Домбрава.

Спортсмен, который так понравился министру, – это Бенджамин Янис Берое, который признан самым ценным игроком завершившегося вчера Чемпионата Европы U-16. Сборная Латвии, напомним, заняла первой место.

Как сообщал bb.lv, лидером латвийской команды стал Бенджамин Янис Берое. Его мать родом из Латвии, играла за ТТТ. Отец – выходец из Гаити, увлекался американским футболом. Семья живет в Техасе, а сам Бенджамин Янис Берое имеет гражданство Латвии и США.