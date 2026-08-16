Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Возможно, что-то вроде резиновых пуль» - политолог сравнил нелегальных мигрантов с оккупантами 6 647

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2026
tv24
Изображение к статье: беженцы в микроавтобусе

«Нелегальный иммигрант - это то же самое, что оккупант», - заявил политический эксперт Эдвинс Инкенс в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum», комментируя миграционный кризис в Европе и Латвии.

Инкенс считает, что отношение к иммигрантам в Европе изменится, а на самом деле уже меняется. Например, Швеция уже изменила свое законодательство из-за роста бандитизма. В других странах, в том числе в Латвии, избиратели также начинают поддерживать партии, выступающие за жесткую политику в отношении нелегальных иммигрантов.

«И в отношении иммигрантов как таковых, потому что нелегальных у нас не так уж много - они ведь не лезут через туннели, чтобы остаться в Латвии».

По мнению политического эксперта, сами латыши, к сожалению, отчасти виноваты в том, как иммигранты относятся и ведут себя по отношению к жителям нашей страны.

«Мы виноваты в той мере, в какой шли им навстречу, ничего не получая взамен. Мы - инклюзивное общество, но эти люди ничего не дали нам в ответ. И не хотят. Австралийцы, например, в этом отношении поступают правильнее: они требуют, чтобы мигранты уважали их культурные особенности. У нас же получается так: они приезжают, чтобы хорошо жить, а не жить вместе с нами. И это ошибка».

На вопрос, можно ли считать нелегального иммигранта тем же, кем является оккупант, Инкенс ответил: «Да! Возможно, это звучит жестко, но в перспективе 100 лет это подтвердилось бы, а нам такие доказательства не нужны. В тот момент, когда они пересекают границу, они нарушают закон. Сразу же!»

Инкенса также спросили, что, по его мнению, следует делать, если на границе с Беларусью появятся не десятки или сотни, а тысячи нелегальных мигрантов. Как в такой ситуации должна действовать латвийская пограничная служба?

После паузы Инкенс ответил: «Придется применять силу. Они и сейчас это делают - отталкивают, вытесняют обратно. Хорошо... Наверное, я не гуманист. Я бы сказал, что необходимо применять средства сдерживания - слезоточивый газ, водометы и, возможно, что-то вроде резиновых пуль, а также электрошокеры дистанционного действия».

×
Читайте нас также:
#граница #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
1
0
3
1
1

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Облако в форме медведя
Изображение к статье: человек за решеткой
Изображение к статье: Вместе весело шагать по просторам учебы. Эксклюзив!
Изображение к статье: эвтаназия Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: сейм
Политика
Изображение к статье: День рождения Риги
Наша Латвия
Изображение к статье: автомобили
Наша Латвия
Изображение к статье: Семь народных примет, которым не стоит верить
Дом и сад
Изображение к статье: Джефф Безос
Спорт
Изображение к статье: Горящие жилые дома
Наша Латвия
2
Изображение к статье: сейм
Политика
Изображение к статье: День рождения Риги
Наша Латвия
Изображение к статье: автомобили
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео