«Нелегальный иммигрант - это то же самое, что оккупант», - заявил политический эксперт Эдвинс Инкенс в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum», комментируя миграционный кризис в Европе и Латвии.

Инкенс считает, что отношение к иммигрантам в Европе изменится, а на самом деле уже меняется. Например, Швеция уже изменила свое законодательство из-за роста бандитизма. В других странах, в том числе в Латвии, избиратели также начинают поддерживать партии, выступающие за жесткую политику в отношении нелегальных иммигрантов.

«И в отношении иммигрантов как таковых, потому что нелегальных у нас не так уж много - они ведь не лезут через туннели, чтобы остаться в Латвии».

По мнению политического эксперта, сами латыши, к сожалению, отчасти виноваты в том, как иммигранты относятся и ведут себя по отношению к жителям нашей страны.

«Мы виноваты в той мере, в какой шли им навстречу, ничего не получая взамен. Мы - инклюзивное общество, но эти люди ничего не дали нам в ответ. И не хотят. Австралийцы, например, в этом отношении поступают правильнее: они требуют, чтобы мигранты уважали их культурные особенности. У нас же получается так: они приезжают, чтобы хорошо жить, а не жить вместе с нами. И это ошибка».

На вопрос, можно ли считать нелегального иммигранта тем же, кем является оккупант, Инкенс ответил: «Да! Возможно, это звучит жестко, но в перспективе 100 лет это подтвердилось бы, а нам такие доказательства не нужны. В тот момент, когда они пересекают границу, они нарушают закон. Сразу же!»

Инкенса также спросили, что, по его мнению, следует делать, если на границе с Беларусью появятся не десятки или сотни, а тысячи нелегальных мигрантов. Как в такой ситуации должна действовать латвийская пограничная служба?

После паузы Инкенс ответил: «Придется применять силу. Они и сейчас это делают - отталкивают, вытесняют обратно. Хорошо... Наверное, я не гуманист. Я бы сказал, что необходимо применять средства сдерживания - слезоточивый газ, водометы и, возможно, что-то вроде резиновых пуль, а также электрошокеры дистанционного действия».