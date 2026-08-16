«Что происходит с Латвией? Почему больше нельзя продать авто?» — с таким вопросом в социальной сети «Threads» выступил один автолюбитель, который не может продать свой автомобиль. Он шутит — может, все в Латвии стали настолько состоятельными, что покупают только новые авто, или же, наоборот, у людей больше нет денег даже на покупку подержанного автомобиля?

В комментариях, однако, быстро появляется третья версия — авто продать можно, только не по любой цене. «Если будешь продавать по адекватной цене, а не за космос…» — комментирует один пользователь. Другой ещё прямолинейнее: «Продать можно. Только ожидаемую сумму дели на 2!»

И здесь как раз скрывается одна из проблем — продавцу стоимость его авто часто кажется намного выше, чем покупателю. Особенно если человек сам несколько лет содержал свою машину, вкладывался в ремонты и знает, сколько денег в неё вложил. Покупатель же смотрит на год, пробег, двигатель, комплектацию, рыночное предложение и, самое главное, что за те же деньги можно купить в другом месте.

Рынок подержанных авто в Латвии тоже немаленький, к тому же летом предложение существенно увеличивается. Это означает, что покупателю есть из чего выбирать, а продавцу приходится конкурировать не только с соседним объявлением, но и с сотнями других.

Также мысль о том, что жители Латвии массово перешли только на новые авто, на самом деле не подтверждается. Регистрация новых легковых автомобилей действительно выросла, однако актуальность подержанных легковых пассажирских автомобилей сохранилась почти на прежнем уровне.

В комментариях к этому приводят несколько причин. Одна из самых существенных — покупателю всё более выгодной кажется покупка у продавца-дилера. Один пользователь перечисляет целый ряд преимуществ: продавец должен обеспечивать защиту прав потребителя и гарантийные условия, можно оставить авто на площадке до продажи, использовать финансирование и зачесть старый автомобиль в качестве первого взноса.

Интересно, что привычки покупателей одновременно меняются и в технологическом плане. Таким образом, вопрос, возможно, не совсем в том, что «никто больше не покупает авто». Покупатели на рынке есть — однако они стали более разборчивыми, у них очень широкий выбор, и они гораздо тщательнее сравнивают цену с тем, что можно получить за эти деньги.