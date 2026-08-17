Латвийский авиационный профсоюз (ЛАП) призывает латвийскую национальную авиакомпанию "airBaltic" заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов, сообщили агентству ЛЕТА в ЛАП.

В пятницу, 14 августа, профсоюз встретился с руководством "airBaltic". По словам представителей профсоюза, "airBaltic" выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум - уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению.

В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности.

В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского союза (ЕС), - достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации.

ЛАП призывает руководство "airBaltic" соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом.

Закон о труде предусматривает, что работодатель, планирующий провести коллективное увольнение, своевременно начинает консультации с представителями работников, чтобы договориться о количестве работников, подлежащих коллективному увольнению, о ходе коллективного увольнения и о социальных гарантиях для увольняемых работников. Также закон предусматривает, что во время консультаций работодатель и представители работников рассматривают все возможности, как избежать коллективного увольнения работников и как смягчить последствия такого увольнения.

Профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии "Covid-19" 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе.

ЛАП информирует, что "airBaltic" предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать.

Уже сообщалось, что совет "airBaltic" утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривает, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов "Airbus A220-300" по сравнению с 54 самолетами в настоящее время.