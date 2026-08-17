Беспилотник, залетевший в Латвию со стороны Беларуси, был уничтожен силами союзников. Сейчас специалисты устанавливают, какой стране принадлежал аппарат, а министр обороны Райвис Мелнис заявил, что Латвия и дальше будет сбивать дроны, нарушающие ее воздушное пространство.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис сообщил, что в пятницу беспилотник пересек воздушную границу страны со стороны Беларуси. В интервью Латвийскому телевидению он отметил, что происхождение аппарата пока устанавливается.

По словам министра, Латвия намерена и впредь уничтожать беспилотники, незаконно входящие в ее воздушное пространство. Он подчеркнул, что решение о применении силы принимается для защиты жителей и предотвращения возможной угрозы.

Инцидент произошел ранним утром в районе озера Божева неподалеку от волости Ругаи Балвского края. Беспилотник был сбит истребителями союзников НАТО над лесистой местностью, примерно в пяти километрах от центра волости.

По информации местных властей, никто не пострадал, повреждений имущества также не зафиксировано. На месте падения продолжают работать военнослужащие Национальных вооруженных сил, земессарги, сотрудники Государственной полиции и другие оперативные службы.

Военные обращают внимание, что аппарат был уничтожен на большой высоте, поэтому его обломки могли разлететься на значительной территории. Именно поэтому обследование района продолжается.

По предварительным данным, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, которые Россия применяет в ходе войны против Украины. Окончательные выводы специалисты сделают после завершения расследования.

Инцидент произошел на фоне масштабных атак украинских беспилотников по территории России. В ночь на пятницу российские власти сообщили о сотнях сбитых дронов над различными регионами страны, а также о пожаре в порту Усть-Луга после атаки на Ленинградскую область. Украинская сторона, в свою очередь, заявила об ударах по объектам энергетической инфраструктуры на оккупированных территориях.

Это уже не первый случай, когда последствия боевых действий между Россией и Украиной затрагивают воздушное пространство соседних государств. Поэтому власти Латвии подчеркивают, что нарушения государственной границы будут пресекаться независимо от происхождения беспилотника.

Расследование продолжается, и после изучения обломков станет известно, кому принадлежал аппарат и каким образом он оказался над территорией Латвии.