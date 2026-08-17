Министерство образования и науки предлагает отказаться от оценки результатов централизованных экзаменов при получении основного образования. Инициатива, появившаяся менее чем за месяц до начала учебного года, вызвала резкую критику педагогов и самоуправлений, тогда как работодатели называют ее способом сохранить больше подростков в системе образования.

Министерство образования и науки намерено изменить правила получения основного образования, исключив результаты централизованных экзаменов из числа обязательных условий для выдачи аттестата. Вместо этого экзамены предлагается использовать как инструмент отбора при поступлении в средние школы и профессиональные учебные заведения, сообщает передача «Ничего личного» (TV3).

Сейчас школьники после 9-го класса обязаны сдать централизованные экзамены по латышскому языку и математике. В прошлом году для успешной сдачи требовалось набрать не менее 10% возможных баллов, в этом году порог повысили до 15%, а с нового учебного года он должен увеличиться до 20%.

Рост минимального порога уже сказался на результатах. В этом году экзамены сдавали почти 16 тысяч девятиклассников, однако необходимый минимум не смогли преодолеть 818 учеников — почти вдвое больше, чем годом ранее. Для многих это означает невозможность получить аттестат и продолжить обучение.

Именно с такой ситуацией столкнулся девятиклассник Арно. Несмотря на положительные годовые оценки, экзамен по математике он не сдал.

«На уроках темы было гораздо легче понять, чем на самом экзамене. Из-за волнения я не смог набрать эти 15%. Пока ждал результаты, целый месяц очень переживал», — рассказал школьник.

После неудачной сдачи экзамена юноша не смог получить аттестат и теперь вынужден повторно учиться в 9-м классе. При этом сам Арно убежден, что полностью отказываться от обязательности экзаменов не стоит.

«Если бы экзамены не были обязательными, ученики практически не уделяли бы внимания урокам», — считает он.

Согласно предложению министерства, результаты экзаменов будут использоваться при поступлении в среднюю школу или профессиональное учебное заведение. Конкретные требования к абитуриентам смогут устанавливать сами учебные заведения, однако соответствующие правила пока еще не разработаны.

Поправки были опубликованы для согласования только 4 августа, а заинтересованным сторонам дали всего три дня на подготовку замечаний. Такой подход вызвал недовольство образовательных организаций.

Латвийский профсоюз работников образования и науки, Латвийский союз самоуправлений и Ассоциация крупных городов заявили, что полноценного обсуждения реформы не было и поддержать инициативу они не готовы.

Государственный секретарь Министерства образования и науки Янис Пайдерс признал, что сроки действительно были очень короткими.

«Если мы хотим принять эти изменения до сентября, времени действительно мало», — отметил он.

Министр образования Илзе Индриксоне утверждает, что идея обсуждалась с представителями различных отраслей, а главной целью остается не снижение требований, а создание более гибкой системы перехода на следующую ступень образования.

При этом выяснилось, что инициатором самой идеи стала Конфедерация работодателей Латвии (LDDK). Во время встречи с министром в июле работодатели предложили сразу несколько изменений в системе образования, включая введение экзамена по естественным наукам и отказ от оценки результатов выпускных экзаменов после 9-го класса.

Генеральный директор LDDK Каспар Горкшс подчеркнул, что работодатели лишь представили свои предложения, а решение о дальнейшей работе над ними принимает министерство.

Однако в академической среде пока не уверены, что предлагаемые изменения действительно помогут школьникам.

Декан факультета педагогики, психологии и искусства Латвийского университета Линда Даниэла считает, что сначала необходимо понять, какие последствия будет иметь новая система.

«Если ученик решит, что экзамен больше не важен, а затем не сможет пройти вступительные испытания в школе или техникуме, проблему это не решит», — отмечает профессор.

В самом министерстве также признают, что не проводили анализа того, как нововведение скажется на качестве образования и дальнейшей судьбе школьников. По словам Яниса Пайдерса, объективно оценить эффект подобных изменений можно будет только спустя продолжительное время.

Министерство объясняет реформу стремлением сократить число подростков, выпадающих из системы образования. По данным ведомства, в Латвии сегодня насчитывается почти 30 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, которые не учатся и не работают. В министерстве считают, что отказ от привязки аттестата к результатам экзаменов поможет удержать часть подростков в системе образования и снизит риск их исключения из учебного процесса.

В то же время специалисты предупреждают: сама идея может иметь смысл, но столь серьезные изменения требуют анализа, обсуждения и четких правил реализации. Пока же большинство участников образовательной отрасли считают, что министерство пытается провести реформу слишком быстро.