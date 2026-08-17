Во вторник, 18 августа, в 12 часов состоится внеочередное заседание правительства по поводу кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (ДБДД), сообщил в понедельник после совещания партнеров по коалиции премьер-министр Андрис Кулбергс.

Как сообщалось, в августе ДБДД подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической (ИТ) системе дирекции, а также получить исторические данные платежных квитанций за услуги, предоставляемые ДБДД, сообщили агентству ЛЕТА в дирекции.

Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные, в том числе персональный код или регистрационный номер, имя, фамилию или название компании, сумму платежа, дату оплаты, номерной знак автомобиля и адрес.

"Существует вероятность, что данные, полученные в результате инцидента, могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества", - признает заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv" Варис Тейванс.

Поэтому ДБДД и "Cert.lv" призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, SMS-сообщений или в случае использования других способов связи, которые якобы отправлены от имени ДБДД. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на e.csdd.lv.

По мнению bb.lv, еще хотелось бы узнать о наказаниях, которые должны последовать ответственным безответственным лицам ДБББ. Как радаре на дороге устанавливать и штрафы взимать, так, они - первые... Ну, а сами за свою небрежность расплачиваться будете?