Понедельник в Латвии пройдет под влиянием циклона: в течение дня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, а также возможны грозы. Несмотря на осадки, температура воздуха останется комфортной — до +22 градусов.

Во многих районах Латвии в понедельник сформируются дождевые облака, которые местами принесут сильные осадки. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах не исключены и грозы.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются во второй половине дня в западной и центральной частях страны. Ветер будет слабым или умеренным, западного и юго-западного направления, однако во время гроз его порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Тем, кто планирует поездки или отдых на открытом воздухе, стоит учитывать, что погода может быстро меняться. Особенно это касается второй половины дня, когда вероятность сильных осадков станет выше.

Несмотря на дождливую погоду, при прояснениях воздух прогреется до +18...+22 градусов, поэтому день останется относительно теплым.

В Риге также прогнозируются кратковременные дожди и возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит +21...+22 градуса, ветер останется преимущественно слабым или умеренным.

Погоду в стране будет определять южная периферия циклона. Атмосферное давление сохранится сравнительно низким — 1005–1008 гектопаскалей, что обычно сопровождается неустойчивыми погодными условиями.

Таким образом, начало недели будет теплым, но зонтик лучше не ос