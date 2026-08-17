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Негражданин Латвии обвиняется в популяризации идеи даугавпилсского сепаратизма 2 800

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2026
LETA
Изображение к статье: Чайка на въезде в Даугавпилс
ФОТО: Виталий Вавилкин

Служба государственной безопасности (СГБ) 10 августа передала в прокуратуру материалы для начала уголовного преследования негражданина Латвии за выражение поддержки идеям, направленным против территориальной целостности Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

В ходе расследования СГБ установила, что этот человек регулярно выражал в сети "TikTok" поддержку идее отделения Даугавпилса от Латвии и создания на его территории новой республики. Кроме того, он распространял свои идеи среди более широкой аудитории, публикуя записи аналогичного содержания в нескольких аккаунтах "TikTok".

Аккаунт "TikTok", в котором первоначально публиковались записи с популяризацией идей даугавпилсского сепаратизма, по инициативе СГБ в настоящее время удален.

СГБ инкриминирует подозреваемому статью Уголовного закона о распространении материалов, содержащих публичный призыв к подрыву территориального единства Латвии не предусмотренным Конституцией способом.

СГБ задержала подозреваемого 12 мая. В настоящее время ему в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

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#пропаганда #СГБ #Латвия #интернет #безопасность #TikTok #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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