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Погранохрана с помощью георадара ищет туннели под латвийско-белорусской границей 0 46

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2026
LETA
Изображение к статье: Пограничники с оборудованием

Государственная пограничная охрана (ГПО) в сотрудничестве с Государственной полицией начала сканирование слоев почвы с помощью георадара вдоль латвийско-белорусской границы в поисках возможных подземных туннелей, сообщила агентству ЛЕТА советник министра внутренних дел Яниса Домбравы по вопросам коммуникации и административным вопросам Мария Луизе Ратниеце.

Цель проверок - выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные туннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы.

Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугшдаугавском крае был обнаружен туннель, использовавшийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Домбрава подчеркивает, что после обнаружения туннеля была немедленно поставлена задача найти технические решения для проверки всей потенциально уязвимой пограничной полосы.

"В течение нескольких дней в сотрудничестве Министерства внутренних дел с Государственной погранохраной и Госполицией решение было найдено, сканирование почвы уже ведется. Принцип прост - не ждать следующего нарушения, а активно искать и пресекать способы незаконного проникновения в Латвию", - пояснил Домбрава.

С 14 августа в сотрудничестве с должностными лицами Госполиции пограничники проверяют с помощью георадара структуру почвы у латвийско-белорусской границы. Полученные данные позволяют выявить нехарактерные изменения в слоях земли и при необходимости провести углубленную проверку конкретного места.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе на участке Силенского пограничного отдела у латвийско-белорусской границы впервые был обнаружен вырытый мигрантами туннель.

Домбрава указал, что в тесном в сотрудничестве между ГПО, Национальными вооруженными силами и Государственной полицией на территории Латвии была обнаружена группа мигрантов. "При попытке точнее отследить, как они попали в страну, был обнаружен тайный туннель", - сообщил министр, добавив, что на данный момент это первый обнаруженный в Латвии туннель, прорытый мигрантами.

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе стратегического развития и общественных отношений главного управления ГПО, в понедельник, 10 августа, в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края пограничники обнаружили 15 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси.

Продолжая проверку места происшествия и выясняя обстоятельства незаконного пересечения государственной границы этими лицами, пограничники в районе зоны ответственности Силенского пограничного отдела, в 10 метрах от забора, обнаружили подземный ход. Оперативная информация о создании туннеля на этом участке ответственности уже была в распоряжении пограничников, отмечает ГПО.

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#Латвия #Беларусь #мигранты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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