Правительство Латвии одобрило продажу Рижского международного автовокзала частному инвестору, поставив точку в почти тридцатилетней истории его приватизации. Для пассажиров работа автовокзала пока не изменится, однако в будущем объекту предстоит масштабная трансформация на фоне строительства Rail Baltica и реформы общественного транспорта.

Рижский международный автовокзал официально переходит под контроль частного инвестора. Летом правительство за закрытыми дверями согласовало сделку по продаже принадлежащего муниципалитету пакета акций, завершив процесс приватизации, который начался еще в конце прошлого века. Об этом сообщает программа TV3 «Ничего личного».

Дочерняя компания Rīgas satiksme — Rīgas acs — продала свою 50-процентную долю за 3,82 млн евро. Покупателем стала компания Rivaro Holding, принадлежащая действующему акционеру автовокзала Сергею Сердюкову и его сыну Василию. Вместе с пакетом акций новый владелец получил контроль над предприятием, на счетах которого находится более 3 млн евро.

По словам председателя правления Rīgas satiksme Джинеты Иннусы, предприятие не рассматривало автовокзал как профильный актив.

«"Rīgas satiksme" никогда не вкладывала бы средства в такие территории, поскольку это не принесло бы никакой пользы самому предприятию», — заявила она.

Полученные от продажи средства компания планирует направить на покупку новых автобусов.

Почему продажу согласовало правительство

Рижский автовокзал относится к объектам критической инфраструктуры, поэтому смена собственника требовала одобрения Кабинета министров после проверки служб безопасности.

Как пояснил госсекретарь Министерства экономики Райвис Бремшмитс, такая процедура предусмотрена Законом о национальной безопасности. Министр сообщения Рихард Козловскис также отметил, что государство не могло допустить переход стратегического объекта под контроль компании с капиталом из недружественной страны.

По информации передачи, интерес к покупке проявили четыре потенциальных инвестора, однако окончательные предложения поступили только от двух. Неофициально сообщается, что вторым претендентом была литовская компания с капиталом российского происхождения.

Новый владелец обещает инвестиции

Покупка финансируется за счет кредита Signet banka. Общий объем заемных средств составил 8,8 млн евро. Помимо оплаты сделки, около 5 млн евро планируется направить на модернизацию автовокзала.

Член правления Rivaro Holding Василий Сердюков заявил, что проект рассчитан на долгосрочную перспективу.

«Мы рассматриваем Рижский международный автовокзал как важную часть транспортного узла столицы вместе с Rail Baltica, городским общественным транспортом, Центральным рынком и историческим центром. Наша цель — постепенно повышать его удобство, эффективность и долгосрочную ценность».

Компания также начала выкуп акций у миноритарных акционеров и рассчитывает сосредоточить около 90% капитала предприятия. При этом в Rivaro Holding заверяют, что не рассматривают покупку как подготовку к последующей перепродаже.

Что изменится для пассажиров

Сейчас Рижский международный автовокзал остается одним из крупнейших транспортных узлов страны. Каждый день он обслуживает около 450 региональных и 60 международных автобусных рейсов, а за год через него проходят примерно 6 млн пассажиров.

В ближайшее время его работа не изменится. Председатель правления автовокзала Вайра Громуле сообщила, что новый собственник подтвердил сохранение нынешних функций объекта.

Однако долгосрочные изменения практически неизбежны. Уже сегодня работу автовокзала осложняет строительство Rail Baltica, из-за которого сократилась территория комплекса. Дополнительную неопределенность создает готовящаяся реформа общественного транспорта Риги, предусматривающая создание пересадочных узлов на окраинах города. Один из рассматриваемых вариантов предполагает перенос конечных остановок части пригородных автобусов за пределы центра столицы.

По словам Джинеты Иннусы, это повлияет на работу автовокзала, однако не означает его закрытия.

«Автовокзал останется, но его трансформация, безусловно, неизбежна».

В свою очередь исполнительный директор Риги Янис Ланге подчеркнул, что действующая территориальная планировка исторического центра предусматривает использование этого участка именно как автовокзала, поэтому опасаться смены его назначения пока оснований нет.

Продажа завершила многолетнюю историю приватизации, но дальнейшее развитие автовокзала теперь будет зависеть от инвестиций нового собственника и масштабной перестройки транспортной системы Риги.