В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% - на коммунальные платежи за жилье, 12% - на транспорт.

В статистическом управлении отмечают, что за шесть лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро, или 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен.

Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге - в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, а в сельской местности - 524 евро на человека в месяц.

В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курземе - 546 евро, в Видземе - 519 евро, в Земгале - 511 евро в месяц, а в Латгале - 446 евро.

В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков, при этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1 процентного пункта больше, а расходы в евро - на 53 евро больше.

На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6 процентного пункта, а расходы в евро - на 39 евро.

Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт - билеты на общественный транспорт и/или использование личного транспортного средства (топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи), на который домохозяйства направляли в среднем 11,9% своих ежедневных расходов, или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7 процентного пункта меньше, но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше.

Расходы домохозяйств на отдых, спорт и культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов, или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1 процентного пункта, или 16 евро.

Разница в структуре потребления городских и сельских домохозяйств показывает, что в сельских домохозяйствах большую часть расходов в 2025 году составляли продукты питания и безалкогольные напитки - 27% от общего объема расходов, или 141 евро на каждого члена домохозяйства в месяц; расходы на жилье - 14%, или 73 евро в месяц; расходы на транспорт - 15%, или 79 евро в месяц.

При этом в городах домохозяйства тратили сравнительно больше на отдых, спорт и культуру - 8,6%, или 57 евро в месяц, а также на рестораны и услуги по размещению - 7,2%, или 47 евро в месяц.

В Латгале 30% от общих расходов домохозяйств составляли траты на продукты питания и безалкогольные напитки, сумма которых достигала 133 евро на каждого члена домохозяйства в месяц.

Жители Рижского региона тратили на продукты питания 21,4%, или 161 евро в месяц. Сравнительно большую часть их ежедневных расходов также составляли траты на отдых, спорт и культурный досуг - 9,5%, или 71 евро в месяц, а также на рестораны и услуги по размещению - 8,3%, или 62 евро в месяц.

В Латгале на рестораны и услуги по размещению жители направляли 3,4% от общих ежедневных расходов, или 15 евро на члена домохозяйства в месяц, домохозяйства Курземе - 3,9%, или 21 евро в месяц, а домохозяйства Видземе - 4,1%, или 21 евро в месяц.