На 18 августа 2026 года приходится предпразднство Преображения Господня, за день до торжества начинаются приготовления к нему. Также празднуется день Евстигния Антиохийского.

О чем вспоминают 18 августа 2026 года в Церкви

Евстигний родился в Антиохии в середине III века. Он долгие годы был воином в императорском войске и потому сражался за нескольких императоров подряд — служил при Диоклетиане, Максимилиане Геркулие, Констанции Хлоре, Константине Великом.

Считается, что удачи в сражениях ему предсказал сам Господь — Евсигний лично видел явление на небе креста, который был сложен из звезд. Он дослужил до глубокой старости, а затем вернулся в родную Антиохию. Там он стал проповедовать слова Господа, поститься, молиться, посещать богослужения. Но тут на императорский престол взошел язычник Юлиан Отступник. Он начал гонения на христиан, и Евстигний, которому на тот момент было уже 110 лет, по доносу также попал к нему на суд. Но заключенный не стал молчать.

Он сам обличил императора, напомнив ему о делах его предшественника Константина Великого. Взбешенный Юлиан, забыв про возраст обвиняемого и не уважая его седины, приказал его казнить.

Смысл праздника

И 110-летнний возраст не помеха, чтобы отстаивать свои убеждения и бороться за свою веру, напоминает нам этот день.

Традиции богослужения

Накануне Преображения Господня в храмах проходит Всенощное бдение.

Что можно делать 18 августа 2026 года

— Принято собирать лук и готовить его к долгому хранению.

— Принято готовить хлеб из муки свежего помола.

— Отлично приготовить домашний квас.

Что нельзя делать 18 августа 2026 года

— Очень плохо много болтать, особенно во время работы.

— Не принято лениться.