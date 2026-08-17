На части улиц планируется создать «зелёные коридоры», что по задумкам должно улучшить микроклимат центра города. Собираются высадить новые растения – как луговые, так и кустарники. Это по идее должно снизить температуру на улицах в жаркое время, а также улучшить качество воздуха. Одновременно собираются улучшить фильтрацию дождевой воды и ее накопление в почве вдоль тротуаров.

В планах определить места, куда можно высадить новые деревья.

Весь этот процесс не быстрый, как посевная. Надо провести исследование и анализ территорий. Пока идеи распространяются на улицы Аусекля, Вальдемара, Элизабетес и окрестности Французского лицея. Одновременно с улучшениями, заказчики намерены произвести реорганизацию движения – убрать с тротуаров парковки, оставив их, по возможности, только в зоне проезжей части.

Уж как это получится на ул. Вальдемара, даже представить сложно. Это достаточно узкая и напряженная магистраль.

То есть, если перевести с бюрократического на понятный язык, те немногие парковки, что расположены на тротуарах, скорее всего будут просто по большей части ликвидированы. Вместо них навтыкают кадок с фикусами. Или что там в планах у озеленителей, получивших три с лишним миллиона евро на реализацию своих творческих фантазий.

Запланированная «зелёная инфраструктура» должна снизить эффект городского острова тепла и разгрузить систему ливневой канализации во время ливней. И разумеется, в магистрате полагают, что проект улучшит безопасность и качество пешеходной инфраструктуры. Почему именно безопасность инфраструктуры, а не пешеходов? Так как проекта ещё нет, ведь никакие исследования не проведены, то и посмотреть пока не на что.

Работы собираются провести за 12 месяцев. Одно радует, что 3 млн евро на его разработку и реализацию выделит Европейский союз, столица добавить лишь полмиллиона.

Озеленять «зелёные» улицы – это хорошая работа. Но не всё понятно. Например, в пятницу, 10 июля многочисленные столичные газоны что есть мочи подстригали под самый корень, хотя на 13 июля синоптики в городе прочили жару до +27 градусов. Может быть, как-то иначе надо: сочная пышная трава в жару должна оставаться и уменьшать тепловой эффект. А потом её можно и скосить. Иначе получается, что в жаркий день по городу дули суховеи.

Понятно, что планы муниципальных косарей с погодой не связаны. Но тогда возникает вопрос о целесообразности проведения всех этих дорогостоящих нововведений. Особенно, если в жару той самой травы, которая должна снижать температуру – нет, а ветром разносит сухую почву по окрестностям?..