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Ринкевич призвал не пасовать перед диверсиями и записываться в пограничники 0 93

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич

Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который в понедельник вместе с начальником Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтисом Пуятсом и командующим Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенантом Каспаром Пудансом посетил участки латвийско-белорусской границы, находящиеся в ведении Даугавпилсского управления ГПО.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы - до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование.

Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение - лишь один из элементов системы, однако необходимы и пограничники, способные оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Президент отметил, что противовоздушная оборона страны улучшилась, однако пока продолжается война России против Украины, подобные угрозы в определенной степени становятся новой реальностью.

Он подчеркнул, что необходимо найти золотую середину между тревогой и безразличием. Президент упомянул, что часть общества раздражают оповещения по мобильной связи, однако они предназначены для предупреждения и информирования населения. Ринкевич отметил, что в некоторых частях мира подобная ситуация является обыденностью. По его словам, НВС, система внутренних дел и обороны работают над тем, чтобы информирование общества и взаимная координация были своевременными и позволяли сокращать количество инцидентов, однако полностью исключить их невозможно. Было бы нечестно обещать это, подчеркнул президент.

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#безопасность #технологии #оборона #НВС
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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