Плановые технические работы в системе e-adrese продлили еще на один день. Из-за затянувшейся миграции данных сервис по-прежнему недоступен, а пользователи не могут обмениваться сообщениями и электронными счетами через государственную платформу.

Агентство цифрового развития (VDAA) сообщило, что технические работы в системе e-adrese продолжаются, поэтому сервис останется недоступным и в понедельник.

Изначально планировалось, что работы завершатся к концу 16 августа. Однако утром в понедельник в VDAA пояснили, что сроки пришлось продлить, поскольку перенос данных в новую рабочую среду идет медленнее, чем показывали предварительные тесты.

По информации агентства, на продолжительность миграции повлиял большой объем накопленных данных — в системе хранится значительное количество адресатов, сообщений и электронных документов. В реальных условиях перенос информации оказался более сложным, поэтому специалистам потребовалось дополнительное время для завершения работ.

Пока система недоступна, жители, предприятия, а также государственные и муниципальные учреждения не могут отправлять и получать сообщения через e-adrese. Это касается и обмена электронными счетами.

Кроме того, временно не работают электронные услуги на портале Latvija.gov.lv, если для их получения необходимо заполнить заявление через e-adrese. В то же время сам портал, другие электронные сервисы и единая система авторизации продолжают функционировать в обычном режиме.

Фактически ограничения затрагивают только сервис e-adrese и связанные с ним функции. Если нужная государственная услуга не требует использования этой системы, воспользоваться ею по-прежнему можно.

Технические работы проводятся для повышения уровня кибербезопасности. В рамках модернизации систему переносят в облачную инфраструктуру, которой управляет Латвийский государственный центр радио и телевидения.

После завершения миграции пользователям вновь станут доступны все ранее отправленные и полученные сообщения, электронные счета, а также новые документы, поступившие в систему.