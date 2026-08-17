С 30 июля для регулярных визуальных осмотров конструкций жилых домов, оборудования и инженерных сетей установлена единая периодичность - один раз в год. Ранее отдельные части здания и системы необходимо было осматривать раз в год, другие - дважды в год.

Компания по обслуживанию жилых домов Civinity подчеркивает, что изменения не отменяют обязанность управляющего следить за техническим состоянием дома и принимать меры при обнаружении повреждений.

Согласно разъяснению LV portāls, точно определить возможную финансовую экономию нельзя. Стоимость одного визуального осмотра ориентировочно составляет 20-60 евро, однако в эту сумму могут входить также техническое обслуживание или небольшой ремонт. Поэтому напрямую пересчитать этот диапазон в экономию для одной квартиры невозможно. Влияние на бюджет конкретного дома будет зависеть от договора на управление и порядка учета расходов.

Поправки к правилам Кабинета министров № 907 касаются ежегодного визуального осмотра, во время которого оценивается видимое техническое состояние здания. Они не распространяются на периодическое техническое обследование - более глубокую оценку технического состояния здания, которая проводится в соответствии с другими нормативными актами.

Управляющий и впредь обязан обеспечивать дополнительный визуальный осмотр после бурь, наводнений, сильных осадков, других стихийных бедствий и аварийных ситуаций, которые могут привести к повреждению здания, его оборудования или инженерных сетей либо создать угрозу.

Изменения предложила рабочая группа по снижению бюрократической нагрузки. Их необходимость объяснили тем, что организация осмотров различных элементов здания, оборудования и инженерных сетей с разной периодичностью создавала дополнительную административную нагрузку.

Министерство экономики поясняет, что во время визуального осмотра можно выявить заметные повреждения, однако повторная проверка сама по себе не решает уже установленную проблему и не устраняет необходимость ремонта.

"Многие повреждения начинаются с проникновения воды - из-за засоренной водосточной трубы, трещины в шве между панелями или влаги в утеплителе чердака. Зимой вода замерзает, трещины расширяются, и первоначально небольшой дефект может привести к повреждению несущих конструкций. Тогда объем и стоимость ремонта очень быстро возрастают", - объясняет член правления Civinity Тадас Матешайтис.

О трещинах в конструкциях, протечках воды, признаках сырости, повреждениях после бури и других заметных дефектах необходимо незамедлительно сообщать управляющему. В обращении желательно указать место повреждения и, если возможно, приложить фотографию.

Управляющий должен оценить, требуется ли дополнительный визуальный осмотр, техническое обследование или ремонт. При необходимости он готовит соответствующее предложение для сообщества собственников квартир.

Собственники квартир могут запросить у управляющего акты визуальных осмотров, информацию о выявленных дефектах, сроках их устранения и запланированных ремонтных работах. Если в доме проводилось техническое обследование, наличие соответствующего заключения можно проверить в Информационной системе строительства.

Установленный интервал один раз в год не означает, что при уже известном повреждении следует ждать очередного планового осмотра. Если появляются новые дефекты или состояние существующих повреждений ухудшается, управляющий должен оценить ситуацию сразу. Собственникам квартир также необходимо своевременно принимать решения о ремонтных работах, если для их проведения требуется решение сообщества собственников.