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В НАТО разработали план на случай войны с Россией: кое-что есть и про Латвию 3 1385

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребитель

Североатлантический альянс разработал детальный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Он получил название Nato Land Warfighting Concept — «Концепция наземных боевых действий НАТО», сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Разработку концепции возглавил американский майор Эндрю Пингрей.

В документе описаны три основные стратегии, которые НАТО может применить в случае начала войны. В качестве одного из сценариев рассматривается российское наступление в странах Балтии — Эстонии, Латвии и Литве. На первом этапе альянс намерен сосредоточиться на противодействии России. Для этого планируется использовать истребители, ракеты и БПЛА для вывода из строя российских ракетных комплексов.

Одной из основных целей называется Калининградская область, где размещены системы противовоздушной обороны и ракетное вооружение. Параллельно вдоль границ с Россией и Беларусью предполагается создать «автономную зону», которая должна стать защитным барьером. В ней планируется использовать исключительно беспилотники и автономную технику. Военнослужащих НАТО в этой зоне размещать не планируется. Если российские подразделения продолжат продвижение, то их предполагается сдерживать с помощью дронов и роботов.

Следующий этап предусматривает атаки на военные объекты и пункты снабжения уже внутри территории России. В числе потенциальных целей — аэродромы, оборонные предприятия, мосты и железнодорожная инфраструктура, используемая для переброски российских войск. Для доставки беспилотников и роботизированной техники вглубь российской территории планируется использовать воздушный транспорт.

Альянс также намерен использовать спецподразделения и рассчитывает на возможную поддержку россиян, выступающих против своего правительства. Их действия должны нарушить снабжение российских войск и затруднить проведение наступательных операций. НАТО не ставит целью оккупацию России. Речь идет о том, чтобы остановить российское наступление и отбросить войска к государственной границе.

По данным Bild, публикация основных элементов концепции должна выполнять функцию сдерживания: Россия должна понимать, какие последствия ее ожидают в случае нападения на члена НАТО. Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Москва не намерена атаковать членов альянса. Президент Владимир Путин в 2023 году говорил, что у России нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с НАТО, пишет The Moscow Times.

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#НАТО #геополитика #дроны #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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