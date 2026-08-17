В ночь на вторник, 18 августа, в отдельных районах Латвии ожидаются дожди, местами может образоваться туман, прогнозируют синоптики.

Как ночью, так и днем небо преимущественно будет затянуто облаками. Больше солнца ожидается в Курземе. Днем местами также пройдут дожди, при этом наиболее обширная зона осадков охватит Латгалию, где дождь может быть продолжительным. Ветер будет слабым.

Ночью температура воздуха понизится до +9…+14 градусов. Днем столбики термометров покажут от +14 градусов в Латгале до +20 градусов в Курземе.

В Риге во вторник ожидается преимущественно облачная погода, вероятность осадков невелика. Ночью ветер стихнет, температура опустится примерно до +14 градусов. Днем будет дуть слабый северный ветер, а воздух прогреется не выше +19 градусов.