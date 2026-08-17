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Ветер будет слабым, зато дождь - продолжительный. Латвийские синоптики дали прогноз на вторник 0 137

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туман

В ночь на вторник, 18 августа, в отдельных районах Латвии ожидаются дожди, местами может образоваться туман, прогнозируют синоптики.

Как ночью, так и днем небо преимущественно будет затянуто облаками. Больше солнца ожидается в Курземе. Днем местами также пройдут дожди, при этом наиболее обширная зона осадков охватит Латгалию, где дождь может быть продолжительным. Ветер будет слабым.

Ночью температура воздуха понизится до +9…+14 градусов. Днем столбики термометров покажут от +14 градусов в Латгале до +20 градусов в Курземе.

В Риге во вторник ожидается преимущественно облачная погода, вероятность осадков невелика. Ночью ветер стихнет, температура опустится примерно до +14 градусов. Днем будет дуть слабый северный ветер, а воздух прогреется не выше +19 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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