На государственных автодорогах Латвии продолжается строительный сезон. В настоящее время различные виды дорожных работ ведутся на 50 участках, из-за чего на ряде трасс действуют ограничения движения.

На сети государственных автодорог Латвии продолжаются ремонтные и строительные работы. По данным ГП «Latvijas Valsts ceļi», ограничения сейчас действуют на 50 участках по всей стране.

Работы ведутся на дорогах разных категорий. На главных государственных трассах ремонт проходит в 12 местах, на региональных — в 11, на местных — в восьми. Еще на девяти объектах обновляют мосты и путепроводы, а на десяти участках реализуются проекты по повышению безопасности дорожного движения.

Наиболее серьезные ограничения сохраняются на Даугавпилсском шоссе (A6). Они действуют на отрезках от Госпори до Ницгале и от Калнишки до Любасте.

Затруднения также возможны на Лиепайском шоссе (A9), где работы идут на участке от Блидене до Братского кладбища возле Пурвакрогса. Кроме того, ограничения введены на транспортной развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на участке трассы A14 в направлении Свенте.

В разгар строительного сезона такие ограничения могут увеличить время поездки, поэтому водителям стоит заранее учитывать возможные задержки и, при необходимости, выбирать альтернативные маршруты.

Актуальную информацию о ситуации на государственных дорогах можно получить по круглосуточному бесплатному телефону Latvijas Valsts ceļi — 80005555.

Ремонтные работы продолжаются по графику, и по мере их завершения ограничения на отдельных участках будут сниматься.