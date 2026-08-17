Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Водителям стоит планировать маршрут: дорожные работы идут на 50 участках по всей Латвии 0 150

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ремонт дороги
ФОТО: BB.LV/AI

На государственных автодорогах Латвии продолжается строительный сезон. В настоящее время различные виды дорожных работ ведутся на 50 участках, из-за чего на ряде трасс действуют ограничения движения.

На сети государственных автодорог Латвии продолжаются ремонтные и строительные работы. По данным ГП «Latvijas Valsts ceļi», ограничения сейчас действуют на 50 участках по всей стране.

Работы ведутся на дорогах разных категорий. На главных государственных трассах ремонт проходит в 12 местах, на региональных — в 11, на местных — в восьми. Еще на девяти объектах обновляют мосты и путепроводы, а на десяти участках реализуются проекты по повышению безопасности дорожного движения.

Наиболее серьезные ограничения сохраняются на Даугавпилсском шоссе (A6). Они действуют на отрезках от Госпори до Ницгале и от Калнишки до Любасте.

Затруднения также возможны на Лиепайском шоссе (A9), где работы идут на участке от Блидене до Братского кладбища возле Пурвакрогса. Кроме того, ограничения введены на транспортной развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на участке трассы A14 в направлении Свенте.

В разгар строительного сезона такие ограничения могут увеличить время поездки, поэтому водителям стоит заранее учитывать возможные задержки и, при необходимости, выбирать альтернативные маршруты.

Актуальную информацию о ситуации на государственных дорогах можно получить по круглосуточному бесплатному телефону Latvijas Valsts ceļi — 80005555.

Ремонтные работы продолжаются по графику, и по мере их завершения ограничения на отдельных участках будут сниматься.

×
Читайте нас также:
#Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: переход в Риге Эксклюзив!
Изображение к статье: женщина под зонтом
Изображение к статье: На дальней станции – сойду… Эксклюзив!
Изображение к статье: Бенджамин Янис Берое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рак легкого
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: поврежденная вывеска в Добеле
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: сервер
Техно
Изображение к статье: Суточная норма потребления меда по мнению врача
Еда и рецепты
Изображение к статье: Наименования алкогольных напитков, которые не рекомендуются людям старше 50 лет
Еда и рецепты
Изображение к статье: Рак легкого
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: поврежденная вывеска в Добеле
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео