Рига в упор не видит свою бывшую часть – до 1959 года Юрмальский район. Вице-мэр Марис Спринджукс, отвечающий за взаимодействие со столичной «метрополией», занят небольшими соседними муниципалитетами, но продавать иностранным туристам Ригу с Юрмалой в одном флаконе никак не додумаются.

А ведь и сама Юрмала – это лоскутное одеяло. Значительная часть, или примерно треть 60-тысячного собственного населения «государственного города», как ныне он именуется, проживает в бывшем индустриальном микрорайоне Каугури, который по архитектуре и публике не особо отличается от столичных Болдераи или Вецмилгрависа.

Ну а три «центровые» станции – Булдури, Дзинтари, Майори – это просто космос цен на все, начиная от недвижимости и до черешни на местном рынке. В день посещения Вашим автором она стоила в 10 раз дороже, чем на Центральном в Риге!

Отключка в Лиелупе

Полный штиль – и на заливе, и на берегу. Редкие прохожие, и даже чайки с воронами отсутствуют – кормовой базы маловато. Лишь пара уточек тренируется в подводном поиске рыбки. Стрекозы, жуки и шмели чувствуют себя вольготно. Да, если вы устали от людей, и хотите отключиться, то лучшего места, чем природный парк Рагакапа, не найти. Здесь в полной мере можно реализовать идею: я с ним на одном гектаре не сяду! Ибо на бескрайнем пляжу кусок 100 на 100 метров можно запросто нарезать каждому. По крайней мере, в этот жаркий, августовский, субботний день. Вдобавок в лесу тут 21 особо охраняемое растение…

Штиль да штиль кругом.

Единственное, что от станции Лиелупе сюда пройтись – почти 4 км. Впрочем, имеется и собственная стоянка прямо на берегу. Во времена бурного расцвета юрмальского капитализма тут размещался модный ресторан, названный по последней улице-линии. Потом, как водится, произошел спор хозяйствующих субъектов, и вот на выходе от общепита остался лишь киоск. Правда, большой – и со столиками. Но в обеденный час – пустуют. Странно, ведь парковка практически заполнена, мы с трудом нашли место.

Вот один из первых показателей – 5 евро, необходимые ныне для въезда в Юрмалу, не отстранили большинство автолюбителей, по крайней мере подавляющая часть номеров латвийская. Хотя вот пафосный мерс с германской регистрацией, поодаль слышна литовская и французская речь. Кто добрался до Рагакапы, тот мотивирован.

С другой стороны, бесплатная возможность оставить машину на день – это всего лишь шанс для участия в лотерее. Попытайтесь-ка найти свободное место по улице Юрас – и на первой скорости в колонне таких неудачливых желающих проедете от концертного зала «Дзинтари» до бывшего дома творчества писателей в Дубулты, давно превращенного в престижные апартаменты.

Праздник жизни и ярмарка тщеславия

На 9 квадратных километрах, или примерно 10% сухопутной площади Юрмалы, раскинулась зона самого амбициозного риэлторства в современной Латвии. Булдурско-дзинтарско-майорские проекты начала 2000-х наверняка впишутся в историю точно так же, как и деревянные дачки, на руинах коих вознеслись стены особняков и таунхаусов. Что сегодня? «Pārdod» – красуется вывеска у очередного кубического нагромождения. На флагштоке повис, в безветрии, флаг героической, сражающейся, союзной державы. Вероятно, предполагается, что с ним недвижку быстрее купят…

Напротив бывшая, пафосная, ресторация с псевдоитальянским наименованием – также закрыто, но уже порядком облуплено. Не первый сезон.

И еще одной вершиной сего треугольника служит законсервированный санаторий, принадлежащий, как ныне принято именовать, «государству-агрессору». Уже пару лет как национальные власти его забанили, санкционировали – по принципу, собака на сене. Не себе ни людям. Мама моя очень любила в последний период своей жизни тут отдыхать и лечиться, да и я порой наезжал на уикенд, уж очень невероятным было сочетание евроотремонтированного 7-го этажа с питанием по образцу добропорядочного советского пансионата. Все в прошлом…

Все будет, как при бабушке

Пока преданные фанаты стекались на юбилейные стендап-шоу эмигранта пересмешника, неподалеку на центральной пешеходной артерии Юрмалы – улице Йомас – шла невидимая глазу работа. Дума города-курорта завершила конкурс, чьей целью было «получить современное, функциональное и эстетически качественное решение» для променада. Выигравшая работа под девизом OMA19 (по-латышски расшифровывается как «бабушка»), обещает перестроить пространство «по новым принципам европейского баухауса» (последний термин относится к архитектуре 1920-30-х гг.).

«Предполагается использование климатоустойчивых и долговременных материалов, соблюдение универсальных принципов дизайна, сезонная приспособляемость и экономически обоснованное содержание».

Йомас на новый лад. (фото Jurmala.lv)

Можно лишь порадоваться за победителя, а также за занявшую второе место концепцию VIA19 – поскольку им теперь предстоит получить на пару призовой фонд в 10 000 евро, ведь на конкурс подали всего… 2 заявки. Не очень-то и спешат нынче в Юрмалу архитекторы и дизайнеры, для которых тут был непочатый край работы всего-то пару десятилетий назад, когда била ключом тема «вид на жительство в обмен на недвижимость».

С ностальгией, мимо президентской дачи

Зато с некоторой опустошенностью, в Юрмале стало попроще с организацией свадебных торжеств. Брачующиеся виднелись у синагоги в Булдури, близ евангельски-лютеранской церкви в Дубулты была накрыта поляна торжеств – с шатрами и живой музыкой. Совет да любовь, молодым!

В то же время солнечным деньком наверняка наслаждался и одинокий житель резиденции по проспекту Мейеровицса. Здание нынешней дачи президента ЛР Эдгарса Ринкевичса построено в 1971 году центральными органами СССР, и главу государства ЕС и НАТО не смущает пользование таким очевидным «наследием оккупации».

Хотя, с другой стороны, в социализме Юрмалу использовали все, у кого это получалось. Мне вот подфартило жить тут бессчетное количество раз – и на дачах с рукомойником с родителями, и от студенческого профкома РТУ в 1989 году по символической цене в профилактории за железной дорогой.

Смешно вспомнить, но во всесоюзную здравницу в годы плановой экономики ездили за сосисками и билетами на самолет. Юрмальское снабжение было лучше, чем в республиканской столице. А местный КГБ получил высокий статус Управления – ведь тут отдыхали такие VIP! Мало кто знает, что юрмальские чекисты бытовали в скучном административном здании в Яундубулты, а под боком у них расположился и отдел разведки республиканского Комитета. После независимости все это добро переняли уже самостоятельные спецслужбы…

Ну а нынче в Юрмалу все меньше заезжают деятели, которые нуждаются в охране. Если не считать нескольких дней эстрадного тщеславия, курорт постепенно возвращается в статус рижского пригорода, и остается лишь административно это зафиксировать!

Чудом сохраненные дачные шедевры.

Литовцы сменили россиян

Около половины отдыхающих – местные жители, четверть литовцы, также заметны доли эстонцев, финнов и немцев. Популярны «туры выходного дня» и поездки на один день без ночевки. Средняя продолжительность нон-стоп проживания в гостиницах составляет около 1,7 суток, увеличиваясь до 3 дней у гостей из удаленных стран (США, Израиль).