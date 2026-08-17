Часть латвийских спортсменов и их тренеров, добившихся высоких результатов на чемпионатах Европы в минувшие выходные, сможет претендовать на денежные премии на общую сумму до 50 370 евро. Однако выплаты предусмотрены не для всех спортсменов, завоевавших медали, выяснило агентство LETA.

В Министерстве образования и науки Латвии пояснили, что действующие правила предусматривают денежные премии за выдающиеся достижения в спорте.

Сборная Латвии по баскетболу среди юношей до 16 лет, впервые в истории выигравшая чемпионат Европы, может претендовать на премию в размере до 42 687 евро. Эта сумма предназначена для всей команды — игроков, тренеров и специалистов, обслуживающих сборную.

Копьеметатель Патрик Гайлумс за третье место на чемпионате Европы по легкой атлетике может претендовать на премию до 5122 евро. Его тренеру и другим специалистам, работавшим со спортсменом, в общей сложности может быть выделено еще до 2561 евро.

Действующие правила предусматривают денежные премии за первое, второе и третье места на чемпионатах Европы. Поэтому Оскарс Грава, занявший пятое место в беге на 200 метров, на выплату претендовать не сможет.

Без дополнительной премии останутся и бронзовые призеры чемпионата Европы по пляжному волейболу Тина Граудиня и Анастасия Самойлова.

Причина заключается в том, что 23 ноября прошлого года латвийские спортсменки стали чемпионками мира по пляжному волейболу. Согласно действующим правилам, денежная премия выплачивается только за один — самый высокий — результат, показанный спортсменом в период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года.

Поскольку титул чемпионок мира является более высоким достижением, чем третье место на чемпионате Европы, отдельная премия за европейскую бронзу Граудине и Самойловой не предусмотрена.

Все решения о предоставлении денежных премий рассматриваются и согласовываются Латвийским национальным советом по спорту.

Напомним, в субботу сборная Латвии U-16 в финале чемпионата Европы победила Францию со счетом 75:69 и впервые в истории завоевала титул чемпионов Европы в этой возрастной категории.

В тот же день Патрик Гайлумс стал бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике. В лучшей попытке латвийский копьеметатель показал результат 82,97 метра и всего на один сантиметр опередил занявшего четвертое место поляка Давида Вегнера.

А 16 августа латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова завоевал бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу в польском городе Старе-Яблонки. В матче за третье место латвийки со счетом 2:1 (20:22, 21:16, 15:12) победили представительниц Франции Клеманс Виейра и Алин Шамеро.