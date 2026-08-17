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Зачем идти через темный туннель? В Риге предложили вернуть наземный переход от Stockmann к вокзалу 1 1392

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: пешеходный переход

В Риге предлагают сделать еще один наземный переход на перекрестке улиц 13 Января и Эмилии Беньямин. Одни считают идею удобной для пешеходов, но другие опасаются новых пробок.

Общественная организация Pilsēta cilvēkiem предлагает обустроить наземный пешеходный переход на перекрестке улиц 13 Января и Эмилии Беньямин. По мнению активистов, небольшая реконструкция значительно упростила бы передвижение между железнодорожным вокзалом, Международным автовокзалом, торговым центром Stockmann и другими популярными объектами в центре Риги.

Активисты задаются вопросом, зачем пешеходам пользоваться темным и узким подземным туннелем, если улицу можно перейти непосредственно на поверхности. В качестве примера они приводят перекресток улиц 13 Января и Прагас, где в прошлом году появился наземный переход. По словам представителей организации, новым переходом ежедневно пользуются тысячи людей, в том числе родители с детскими колясками и люди с ограниченной мобильностью. Теперь они предлагают реализовать аналогичное решение и на соседнем перекрестке.

Идея быстро вызвала дискуссию в социальных сетях. Часть пользователей поддержала инициативу, напомнив, что наземный переход в этом месте уже существовал.

"Да. Там уже давно был переход. Пора его восстановить!" - написал один из участников обсуждения. Другие также отметили, что подземный туннель становится серьезным препятствием для людей с колясками и детскими колясками.

Некоторые рижане вспомнили, что переход существовал примерно в 2006-2008 годах, а его нынешнее отсутствие считают результатом устаревшего подхода к организации движения. Один из комментаторов с иронией заметил, что сначала переход ликвидировали и построили туннель, а спустя десятилетия предлагают снова вернуть переход на поверхность.

Однако далеко не все поддержали инициативу. Противники наземного перехода считают, что проблема заключается не в самом туннеле, а в его состоянии. По их мнению, подземный переход следует привести в порядок, а не создавать дополнительное препятствие для автомобильного движения.

Особое раздражение у части рижан вызывает возможная установка нового светофора. "Если светофор не будет синхронизирован с предыдущим, будут пробки на всех ближайших улицах. Общественный транспорт тоже будет стоять в заторах", - предположил один из участников дискуссии.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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