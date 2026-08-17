Можно ли занять у родственника несколько тысяч евро и возвращать их постепенно, не вызывая интереса VID и вопросов о происхождении денег?

На платформе “Threads” @wizinjsh спрашивает: “Хммм… возможно, займу у родственника около 7 000 евро. Это вообще разрешено с точки зрения VID? Не придется отчитываться — кто, что, почему и зачем понадобилось? А потом каждый месяц буду переводить обратно по 500 евро, и снова придется отчитываться? Какой у кого опыт?”

Несколько комментаторов поясняют, что главное в случае такого денежного потока — указывать в назначении платежа реальную цель: при выдаче денег указать, что это заем, а при возврате — что это погашение займа.

Кто-то также подчеркивает разницу между займом и дарением, указывая, что лимит переводов в размере 1400 евро относится к дарению, а не к займу.

Чтобы выяснить, как правильно действовать в такой ситуации, LA.LV связался с Службой государственных доходов (VID) Отдел общественных отношений VID поясняет: “Нормативные акты о налогах не ограничивают право физических лиц выдавать или получать займы, а также не устанавливают обязанность сообщать об этом в момент получения или возврата займа.

В общем случае заем, который необходимо вернуть, не образует доход физического лица* и о его получении или возврате сообщать не нужно, за исключением случаев, установленных нормативными актами, когда заем приравнивается к доходу. К доходу приравнивается заем (его часть), который физическое лицо, не берущее заем в рамках хозяйственной деятельности, не вернуло в течение шести месяцев после установленного в договоре займа срока возврата, но не позднее чем в течение 66 месяцев со дня выдачи займа.

Не приравниваются к доходу займы, которые не превышают 1500 евро от одного заимодавца, а также займы, выданные физическому лицу лицом, с которым его связывает брак или родство до третьей степени в понимании Гражданского закона.

Годовой доход физического лица — это совокупность полученных в течение налогового периода (календарного года) денежных средств, натуральных ценностей и полученных услуг.

Физическому лицу не нужно декларировать сделки, совершенные наличными деньгами. Следовательно, в упомянутых примерах сделки, когда сумма займа не превышает 7200 евро и сумма возвращается по частям, разрешены, и нормативные акты, регулирующие оборот наличных денег, соблюдены.”