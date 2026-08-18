Это делается в целях укрепления конкурентоспособности, повышения эффективности обеспечения страны лекарствами и одновременно – усиления устойчивости критически важной инфраструктуры здравоохранения Латвии.

Новый центр, который уже активно строится, повысит эффективность ежедневных поставок лекарств, укрепит доступность медикаментов по всей Латвии и упрочит надежность поставок в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций.

Недавно состоялся праздник стропил (традиционная церемония, отмечающая завершение возведения каркаса здания нового центра). Этот мегалогистический современный проект станет одним из крупнейших частных инвестиционных проектов в сфере критически важной инфраструктуры лекарственного снабжения в истории Латвии. Завершение работ запланировано на весну 2027 года. После ввода в эксплуатацию объект существенно укрепит безопасность поставок лекарств, устойчивость системы и непрерывность обеспечения жителей всей Латвии необходимыми медикаментами.

«Государство не может быть устойчивым и процветающим без сильных компаний, которые инвестируют в развитие и растут. Безопасность Латвии определяется не только ее оборонными возможностями, но и устойчивостью критически важной инфраструктуры, а также готовностью предпринимателей в любых обстоятельствах обеспечивать общество жизненно важными услугами.

Доступность лекарств и медицинских товаров — один из таких приоритетов. Поэтому столь значительные инвестиции в современную инфраструктуру лекарственного снабжения, осуществляемые к тому же латвийскими предпринимателями, заслуживают высокой оценки. Это еще раз подтверждает, что латвийские компании готовы брать на себя ответственность не только за развитие собственного бизнеса, но и за государство, в долгосрочной перспективе инвестируя в его безопасность и конкурентоспособность», — подчеркнул на празднике стропил премьер-министр Андрис Кулбергс.

Более 6 миллионов евро — в автоматизацию и роботизацию

Из общей суммы инвестиций в 20 миллионов евро более 6 миллионов будет направлено на современные технологии автоматизации и роботизации, которыми оснастят логистический центр площадью 13 800 квадратных метров.

Внедрение робототехники и искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность процессов, обеспечить особенно высокую точность отбора и комплектации товаров, а также значительно ускорить выполнение заказов. В результате будет создана необходимая инфраструктура для эффективного и бесперебойного снабжения лекарственными средствами и медицинскими товарами, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

Руководитель представительства Европейской комиссии в Латвии Андрис Кужниекс отмечает, что проект соответствует целям Европейского союза (ЕС) по укреплению безопасности фармацевтических цепочек поставок.

«Предложив Акт о критически важных лекарственных средствах и другие инициативы, ЕС четко обозначил цель - укрепить способность Европы обеспечивать население критически важными лекарствами. Это означает развитие производства таких лекарственных средств и их активных фармацевтических субстанций в Европе, создание более устойчивых цепочек поставок, укрепление сотрудничества между государствами — членами ЕС, в том числе в сфере совместных закупок, а также снижение стратегической зависимости от третьих стран.

Безопасность цепочек поставок ЕС, устойчивость критически важной инфраструктуры и экономическая безопасность в нынешних геополитических условиях являются общей ответственностью государственного и частного секторов. Поэтому важно укреплять и безопасность поставок лекарственных средств, обеспечивая пациентам по всей Латвии непрерывный доступ к необходимым медикаментам.

Новый логистический центр в Риге — значимый вклад латвийской компании в укрепление критически важной инфраструктуры системы лекарственного снабжения страны», — заявил Кужниекс.

При необходимости объем поставок можно будет увеличить втрое

Председатель правления AS Recipe Plus Мантас Юркус подчеркивает, что компания осознает свою роль в системе лекарственного снабжения Латвии и в обеспечении устойчивости системы здравоохранения.

«Осознавая свою роль в системе лекарственного снабжения Латвии и устойчивости системы здравоохранения, мы развиваем не только современнейший автоматизированный логистический центр лекарственных средств в Балтии, но и инфраструктуру, которая в долгосрочной перспективе укрепит способность государства обеспечивать непрерывную доступность медикаментов.

После завершения проекта мы существенно расширим свои логистические мощности, повысим эффективность, точность и прослеживаемость процессов, одновременно снизив зависимость от ручного труда. При необходимости мы сможем увеличить объем поставок лекарственных средств и медицинских товаров в три раза, обеспечивая бесперебойное снабжение даже при резком росте спроса или перебоях в международных цепочках поставок», — отметил Юркус.

Справка: ассортименте AS Recipe Plus насчитывается более 17 000 наименований продукции, включая лекарственные средства, пищевые добавки, медицинские товары, косметику и другую фармацевтическую продукцию.

Компания сотрудничает более чем с 400 производителями по всему миру и ежедневно обеспечивает поставки продукции более чем 3 000 клиентам: аптекам, медицинским учреждениям, социальным центрам и другим организациям.

Recipe Plus является одним из крупнейших частных налогоплательщиков в сфере здравоохранения Латвии. В 2025 году компания перечислила в государственный бюджет в виде различных налогов почти 23 миллиона евро.