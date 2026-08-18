Балтийское море считается одним из самых богатых в мире по количеству затонувших судов, однако значительная часть подводного наследия Латвии до сих пор остается неизученной. Археологи уверены, что под водой могут скрываться уникальные исторические находки, способные рассказать о прошлом региона гораздо больше, чем раскопки на суше.

На дне Балтийского моря могут находиться до 100 тысяч затонувших судов, и часть из них расположена у побережья Латвии. Многие кораблекрушения до сих пор не обнаружены, а уже найденные объекты зачастую сохраняются под водой значительно лучше, чем археологические памятники на суше.

Об этом рассказал археолог и специалист Национального управления культурного наследия Каспар Маркус Моллс в программе «900 секунд» (ТВ3).

Недавно в список охраняемых государством памятников культуры был включен еще один затонувший корабль. Особую ценность находки представляют старинные мортирные ядра, сохранившиеся на борту.

«В регионе Балтийского моря находок с таким количеством ядер очень мало. По сути, других таких нет. Поэтому это очень важное открытие как для Латвии, так и на международном уровне», — отметил Моллс.

По словам специалиста, Балтийское море представляет особый интерес для археологов благодаря природным условиям. Холодная вода и низкая соленость позволяют древесине, металлу и другим материалам сохраняться значительно лучше, чем на суше.

Наиболее масштабные исследования подводного наследия региона сегодня проводят шведские ученые.

Им уже известно примерно о 17 тысячах затонувших судов, однако специалисты предполагают, что реальное их количество может достигать 100 тысяч.

Если эти оценки верны, Балтийское море можно считать самым богатым в мире регионом по числу кораблекрушений.

По расчетам исследователей, только в латвийской части Балтики должно находиться не менее 1000 затонувших судов.

Однако пока ситуация выглядит гораздо скромнее. Археологам удалось выявить около 200 старинных кораблекрушений, а еще примерно о таком же количестве известно лишь по историческим сведениям — полноценные исследования там пока не проводились.

Подводное наследие Латвии не ограничивается только морем. Во внутренних водоемах уже обнаружены десять затонувших укрепленных поселений, а также несколько поселений и могильников железного века.

Около двух недель назад на озере Индзерис впервые в истории Латвии было проведено полноценное подводное археологическое исследование по международной методике. Во время экспедиции специалисты Латвийской академии культуры нашли предметы возрастом около 1500 лет, причем их сохранность оказалась значительно лучше, чем у аналогичных находок на суше.

«Если при раскопках на суше мы находим небольшие черепки, то под водой находки гораздо крупнее», — рассказал Моллс.

Несмотря на высокий научный потенциал, развитие подводной археологии в Латвии идет медленно.

Одной из главных причин специалисты называют нехватку археологов, владеющих методами подводных исследований.

Кроме того, Латвия до сих пор не ратифицировала Международную конвенцию об охране подводного культурного наследия ЮНЕСКО, принятую 25 лет назад. По словам специалистов, присоединение к конвенции позволило бы стране претендовать на международное финансирование для изучения и сохранения подводных памятников истории.

Вопрос вновь становится актуальным в преддверии Международного дня подводного культурного наследия, который ежегодно отмечается 21 августа.

Пока значительная часть исторических сокровищ Балтийского моря остается скрытой под водой, ученые уверены: самые интересные открытия в латвийской акватории, возможно, еще впереди.