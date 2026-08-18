Пассажирские электропоезда Vivi получили еще четыре названия, вдохновленные латвийской природой. Теперь по железным дорогам страны курсируют составы с именами «Боровик», «Олень», «Осина» и «Ясень».

Компания Pasažieru vilciens (Vivi) продолжает присваивать новым электропоездам названия, связанные с латвийскими лесами. На этот раз имена получили еще четыре состава — «Боровик» (Baravika), «Олень» (Briedis), «Осина» (Apse) и «Ясень» (Osis).

Проект стартовал весной этого года, и постепенно имена получают все новые поезда. В июле появились составы «Черника», «Лисичка», «Липа», «Можжевельник», «Муравей», «Медведь», «Удод» и «Жаворонок».

Ранее были присвоены названия «Папоротник», «Дуб», «Стрекоза», «Косуля», а также «Уж», «Береза», «Глухарь», «Орел», «Пчела», «Сычик», «Сосна» и «Ель».

Всего планируется назвать все 32 электропоезда. Темой проекта стали характерные для Латвии деревья, животные, птицы, насекомые и лесные дары.

Названия подбирали специалисты «Латвийских государственных лесов» (LVM). Их задача заключалась в том, чтобы подчеркнуть разнообразие латвийской природы и сделать каждый поезд легко узнаваемым.

Инициатива не ограничивается только названиями. В салонах поездов также размещены карты маршрутов с отмеченными местами отдыха LVM, расположенными рядом с железнодорожными станциями. Это должно помочь пассажирам планировать поездки на природу.

Новые электропоезда чешской компании Škoda Vagonka начали обслуживать пассажиров в конце 2023 года. По данным компании, в прошлом году Pasažieru vilciens перевезла 21,3 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем годом ранее.

Таким образом, проект по присвоению «лесных» имен продолжается, а к его завершению каждый из 32 современных электропоездов будет иметь собственное название, связанное с природой Латвии.