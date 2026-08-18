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Глава проштрафившегося ДБДД уходить в отставку не собирается: где ему еще дадут такую зарплату? 1 1487

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Айварс Аксенокс

Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления и совета Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию.

В свою очередь, председатель правления ДБДД, бывший мэр Риги Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на ДБДД персональными данными людей. "В настоящее время я не вижу нарушений со стороны правления ДБДД", - заявил Аксенокс.

К слову, в результате произошедшего были получены личные данные 1,2 миллиона человек и данные примерно 200 000 юридических лиц, сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv" Варис Тейванс.

Судя по озвученной цифре, кибермошенникам, возможно, утекли данные практически о всех автовладельцах Латвии, то есть о нас с вами...

Ну, а с другой стороны, заработная плата председателя правления Дирекции безопасности дорожного движения Айвара Аксенокса в прошлом году составила 121 634 евро. Это следует из декларации о доходах должностного лица за 2025 год, представленной в VID.

Кому захочется теряться такое нажитое честным кропотливым трудом?

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#Латвия #зарплата #коррупция #личные данные #отставка
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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