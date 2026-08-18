Совет по конкуренции разрешил ООО "Firma Madara 89" открыть магазин "top!" в бывших помещениях магазина "Sky" на Карля Улманя гатве в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в совете.

В этой недвижимости до марта 2026 года розничную торговлю товарами повседневного спроса осуществляла управляющая "Sky" компания ООО "Skai Baltija". "Firma Madara 89" планирует открыть в этой недвижимости магазин, который будет работать под брендом "top!".

Совет по конкуренции пришел к выводу, что в результате слияния структура рынка существенно не изменится, конкуренция не уменьшится, не возникнет или не укрепится доминирующее положение ни на одном из рынков, на которых работают участники слияния.

Уже сообщалось, что "Firma Madara 89 īpašumi" в июне за 4,5 млн евро приобрела недвижимость на улице Валгалес, 4, в Риге. Ранее в этой недвижимости находился мясной цех "Melnā govs" ООО "MG Fabrika", владельцем которого является Айвар Рубенис, которому принадлежит "Skai Baltija". Недвижимость находится рядом с бывшими помещениями магазина "Sky" на Улманя гатве.

Общая площадь земельного участка составляет 7875 квадратных метров, на нем расположены одно жилое здание и хозяйственные постройки.

Рижский городской суд 26 марта этого года признал розничного торговца и управляющего супермаркетом "Sky" компанию "Skai Baltija" неплатежеспособной.

Руководство компании пояснило агентству ЛЕТА, что "Skai Baltija" больше не может конкурировать в ценовой войне с крупными сетями магазинов с иностранным капиталом. В последние годы геополитическая ситуация значительно увеличила операционные расходы. Чтобы обеспечить прозрачное и ясное урегулирование обязательств, руководство компании приняло решение подать заявление о процедуре неплатежеспособности.