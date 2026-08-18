Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какой супермаркет придет в Риге на место Sky? 0 1589

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Супермаркет

Совет по конкуренции разрешил ООО "Firma Madara 89" открыть магазин "top!" в бывших помещениях магазина "Sky" на Карля Улманя гатве в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в совете.

В этой недвижимости до марта 2026 года розничную торговлю товарами повседневного спроса осуществляла управляющая "Sky" компания ООО "Skai Baltija". "Firma Madara 89" планирует открыть в этой недвижимости магазин, который будет работать под брендом "top!".

Совет по конкуренции пришел к выводу, что в результате слияния структура рынка существенно не изменится, конкуренция не уменьшится, не возникнет или не укрепится доминирующее положение ни на одном из рынков, на которых работают участники слияния.

Уже сообщалось, что "Firma Madara 89 īpašumi" в июне за 4,5 млн евро приобрела недвижимость на улице Валгалес, 4, в Риге. Ранее в этой недвижимости находился мясной цех "Melnā govs" ООО "MG Fabrika", владельцем которого является Айвар Рубенис, которому принадлежит "Skai Baltija". Недвижимость находится рядом с бывшими помещениями магазина "Sky" на Улманя гатве.

Общая площадь земельного участка составляет 7875 квадратных метров, на нем расположены одно жилое здание и хозяйственные постройки.

Рижский городской суд 26 марта этого года признал розничного торговца и управляющего супермаркетом "Sky" компанию "Skai Baltija" неплатежеспособной.

Руководство компании пояснило агентству ЛЕТА, что "Skai Baltija" больше не может конкурировать в ценовой войне с крупными сетями магазинов с иностранным капиталом. В последние годы геополитическая ситуация значительно увеличила операционные расходы. Чтобы обеспечить прозрачное и ясное урегулирование обязательств, руководство компании приняло решение подать заявление о процедуре неплатежеспособности.

×
Читайте нас также:
#недвижимость #финансы #рынок #бизнес #конкуренция #розничная торговля
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Recipe Plus
Изображение к статье: салон поезда
Изображение к статье: инвалид на коляске
Изображение к статье: latvija.gov.lv

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Первый раз в первый класс
Люблю!
Изображение к статье: Гитанас Науседа
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Родители и дети
Люблю!
Изображение к статье: Айварс Аксенокс
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Алсу
Lifenews
Изображение к статье: Первый раз в первый класс
Люблю!
Изображение к статье: Гитанас Науседа
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео